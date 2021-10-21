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南科台積電再生淨水廠大火原因曝　2工人困下水池驚險獲救

記者林悅／台南報導

台積電南科再生淨水廠工地，21日上午11時發生火警，由於廠區工程泡棉起火，竄出火舌及濃煙，廠方緊急疏散廠內工人，2名工人於起火處所旁下水池施工，樓梯受火勢影響無法逃生，消防人員架梯協助救岀2人，初步調查疑似電焊不慎引燃泡棉引起，目前起火原因及財物損失由消防局調查中。

▲台積電南科再生淨水廠21日上午發生火警，火場竄出火舌及濃煙，消防人員搶救2名工人脫困獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台積電南科再生淨水廠21日上午發生火警，火場竄出火舌及濃煙，消防人員搶救2名工人脫困獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台積電南科再生淨水廠21日上午發生火警，火場竄出火舌及濃煙，消防人員搶救2名工人脫困獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南南科園區南科9路的台積電再生淨水廠，21日上午11時許發生火警，火場竄出大火及濃煙，讓善化市區上空可看到大量濃煙，民眾議論紛紛，紛PO照在地方臉書社群。

▲台南市善化區南科九路1處工廠21日上午11時許發生火警，現場竄出大量濃煙，消防人員目前布水線射水搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局出動22輛各式消防車、56名消防隊員投入灌救，廠區在火警發生時，即緊急疏散上百工人，消防隊員深入廠區接駁水帶多方射水搶救，火勢在上午11時19分控制，下午1時5分撲滅，並進行殘火處理。其間消防人員發現2名工人於起火處所旁下水池施工，因樓梯受火勢影響無法逃生，消防人員以架梯方式協助救岀2人，兩人幸無受傷，不需就醫。

▲台南市善化區南科九路1處工廠21日上午11時許發生火警，現場竄出大量濃煙，消防人員目前布水線射水搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員初步調查，廠區放置有工程泡棉，懷疑係施工時電焊中，不慎引燃泡棉而起火，惟真正起火原因、相關責任及財物損失由消防局調查釐清中。

▲台南市善化區南科九路1處工廠21日上午11時許發生火警，現場竄出大量濃煙，消防人員目前布水線射水搶救中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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