男自稱前世火星人　驚揭埃及「人面獅身像」藏人類重大秘密！

▲吉普力雅諾維奇宣稱自己是火星人輪迴轉世。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯24歲男子吉普力雅諾維奇（Boriska Kipriyanovich）從小就受到媒體高度關注，出生後幾個月就會說話，更自稱上輩子是火星人。他宣稱，埃及人面獅身像的耳朵後方，隱藏著一個可永遠改變人類地球生活的驚天秘密。

太陽報報導，吉普力雅諾維奇出生後幾個月就會說話，1歲半的就能閱讀、畫畫，進入幼稚園後，他的寫作、語言天賦及驚人的記憶力都讓老師感到吃驚，經專家認定，他的智商高於一般人水準。他的父母透露，儘管2人在孩子小時候並未教導關於行星相關的太空知識，但他經常會討論火星、外星文明、太空奇觀等內容。

最令人關注的是，吉普力雅諾維奇宣稱自己是火星人輪迴轉世。他稱，火星人在35歲時會停止變老，身高很高，科技先進，可進行星際旅行，過去擔任火星飛行員，「我們可以搭圓形宇宙飛船在時間、空間中旅行，利用三角飛行器觀察地球生命，火星飛船相當複雜」，且因火星人與古埃及人有著緊密聯繫，他也曾搭飛船來到埃及。

吉普力雅諾維奇稱，在前世時，火星在他14歲、15歲時，2大種族爆發戰爭，他當時曾參加空襲行動，但火星也因這場戰爭被摧毀，當時倖存下來的火星人很少，他與其他同伴飛往地球展開新生活，建造保護小屋、製造新武器，拯救人類免於相同命運。他進一步說明，因火星人呼吸的是二氧化碳，所以當初到地球時，也帶著二氧化碳過來，才得以生存下來。

吉普力雅諾維奇更透露，埃及吉薩人面獅身像耳朵後方某處有個裝置，藏著驚人秘密，一旦開啟，人類的生活將出現改變，但他已經記不清楚確切位置。



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