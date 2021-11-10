民眾黨酸蔡英文靠大陸發大財　出口依賴大增26.5%

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文9日在臉書發文慶賀，今年前10個月的出口達3642億美元，創歷年同期新高，更提前改寫全年新高記錄。不過，民眾黨指出，蔡英文不敢說的是，今年1至10月，台灣出口至中國大陸金額達1546億美元，佔總出口金額42.5%，年增率高達26.5%，創10年來新高。

民眾黨10日表示，根據財政部統計，台灣出口貿易對中國大陸依賴度，都在民進黨執政時期大大增長，自2016年起，對中國大陸出口依賴度從40.1%上升到2020年的43.9%，而今年1至10月就達到42.5%，兩岸貿易依賴度持續加深，靠中國發大財的現況，無疑是給熱衷「抗中保台」的蔡總統甩了重重的一記耳光。

民眾黨指出，兩岸關係日漸緊張，中國大陸突如其來的禁令使台商、果農血本無歸，蔡政府面對中國大陸「養套殺」的策略，卻持續把雞蛋都放在名為中國大陸的籃子裡，不怕哪天全部被砸破？

▲民眾黨指出，我國出口依賴中國程度大增26.5%。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）



民眾黨提到，把「芒果乾」當作執政永動機的蔡政府，對中國大陸又愛又恨，當台灣鳳梨、釋迦、蓮霧接連被禁止出口到大陸，蔡政府一方面用愛國心讓民眾幫忙下架，一方面嚷嚷著要向WTO提告，後來卻改口「不是按鈴就能提告」，拖到11月才正式告狀，對於這樣高依賴的情況一籌莫展。

民眾黨認為，民進黨過去稱ECFA是糖衣毒藥，會讓台灣加深對中國大陸的依賴，但蔡政府執政5年多以來，對中國大陸的出口依存度不斷提高，顯見蔡政府不但沒戒掉這個毒藥，而是更用力地舔著毒藥外的糖衣且不可自拔，怎麼還好意思說自己「站著把錢掙」？台灣對中國大陸的貿易依賴度持續加深，反觀蔡政府上台就高喊「新南向政策」，對東協出口量卻始終未見起色，更證明當年新南向政策完全失敗。

民眾黨強調，台灣出口經貿已過度仰賴中國大陸市場，政府有責分散貿易風險，戒除「糖衣毒藥」守住台灣的經濟主權，不要只是把「抗中保台」當成選舉時喊的口號，必須做出更實際且有力的改變，讓台灣能真正走向世界。