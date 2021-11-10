蔡英文首登Podcast亮佳績　衝上新聞類排行榜第一名

▲總統蔡英文9日首度於Podcast平台上獻聲，為「蔡英文＆DPP」的「耳朵出遊不出油」錄製內容，隔日衝上APPLE Podcast新聞類排行榜第一名、全分類排行榜第三名。（圖／民進黨提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文9日首度於Podcast平台上獻聲，為「蔡英文＆DPP」的「耳朵出遊不出油」錄製內容，談論國際外交和公投議題。節目播出後，隔日衝上APPLE Podcast新聞類排行榜第一名、全分類排行榜第三名。

民進黨網路社群中心范綱皓表示，疫情期間收聽podcast的人數、開設的頻道，都成長迅速，許多年輕人也都喜歡這種「儲存再收聽」、「可重複收聽」的新方式，這也是蔡總統與民進黨開設新頻道的原因。

范綱皓表示，在podcast上，也可以看到許多重要的媒體都有開設頻道，以及像是立法委員洪申翰、台北市議員邱威傑（呱吉）、前立委林靜儀、前文化部長鄭麗君等政治人物，也都在podcast與聽眾互動。證明podcast已經逐漸成為許多人，獲取資訊的其中一種來源。

范綱皓表示，蔡英文在上集節目，直接面對問題，親自跟大家談政策、談外交、談防疫，說明「重啟核四」不會是台灣未來的選項，也希望大家對「三接遷移」投下不同意票。

范綱皓也說，蔡英文的頻道才剛起步，能夠衝上全分類排行榜前三名，有賴大家對蔡英文的支持與新鮮感，榜上的常客，像是股癌、百靈果，蔡英文都知道他們，也都很關注他們在談的題目，也希望能向他們學習、交流。

范綱皓說，希望podcast上的聽眾朋友，能繼續支持蔡英文的頻道，而蔡英文的下集節目將於11/16（二）上架播出，將延續討論公投及重大的國際議題。

▼總統蔡英文9日首度於Podcast平台上獻聲，為「蔡英文＆DPP」的「耳朵出遊不出油」錄製內容，隔日衝上APPLE Podcast新聞類排行榜第一名、全分類排行榜第三名。（圖／民進黨提供）

