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「台灣還好吧？」財經網美連收4私訊：真的膽很大　網全看傻了

▲▼習近平、蔡英文。（圖／翻攝自新華社、記者林敬旻攝）

▲習近平、蔡英文。（圖／翻攝自新華社、記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

大陸商務部最近印發通知，要民眾做好準備以滿足生活與突發情況的需要，這番話不只引發外界熱議，財經網美胡采蘋也透露，已有4個身在大陸的朋友傳訊息詢問她「台灣還好吧？」讓她覺得台灣膽很大，當全世界都在擔心時，她身邊沒半個人在害怕。貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上貼文，提到她已有4個朋友透過微信與她聯繫，詢問「台灣還好吧」、「台北夜間有械鬥」、「真的要打仗了」、「打起來你到我們這邊來吧，我們把你藏好」。

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傳訊息的朋友來自北京、上海、杭州，讓胡采蘋看了一頭霧水；不過與此同時，她就感嘆，「只能說台灣真的是膽很大，全世界都在擔心台灣，連中國民眾都開始擔心了」，結果她身邊的朋友完全沒在怕，吃喝玩樂的行程早就排到三個禮拜後，不過她其實也很慶幸自己能在台灣參與這些行程。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「嗯？不是正在排聖誕節嗎，跨年的民宿還都已經爆滿了」、「如果真要打過來，應該會挑10月與4月比較和煦的月分」、「我同事前幾天也是神神祕祕的問我說，咱們是不是要打上了」、「大賣場每週末都是在打仗」、「我想訂個飯店都訂不到，打什麼仗？搶飯店大戰嗎」。

綜合陸媒報導，大陸商務部近日印發的《關於做好今冬明春蔬菜等生活必需品市場保供穩價工作的通知》中提到，「鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要，」引來有關備戰甚至「攻台」的解讀。

不過，商務部消費促進司司長朱小良表示，該通知目的是督促各地嚴格落實「菜籃子」市長負責制；商務部研究院流通與消費研究所副所長關利欣也表示，商務部每年都會發布這類通知，這次是因為秋冬自然災害頻繁發生、蔬菜價格波動、新冠肺炎疫情多地散發等，所以才會提前做出工作部署，以保障民眾生活必需品供應充足。

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