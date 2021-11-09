學姐黃瀞瑩曝爆紅內心狀態　「害怕發臉書、想把自己縮起來」　

▲「學姐」黃瀞瑩。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／綜合報導

北市副發言人、「學姐」黃瀞瑩因為網路節目爆紅，一舉一動都受到外界關注。而她近日確定將參與民眾黨內初選士林北投區議員，今（9）日與同黨議員參選人林珍接受網路節目《新聞不芹菜》專訪，黃瀞瑩除分享確定參選念頭之外，也透露當時爆紅的內心狀態。

談到參選意願，黃瀞瑩說「是因為自己的心念一轉，以前很害怕發臉書，也會去看鄉民留言覺得受挫」，享受過爆紅的那一段蜜月期，但之後因為在節目上發表統獨的評論後，就受到很多挑戰跟攻擊，也被媒體說「從神壇上跌下來」，「我就選擇把自己縮起來，把自己壓到最低，低調過日子」，但即便這樣還是會有人討論你。

黃瀞瑩坦言，爆紅的那段期間感覺很像做夢，覺得怎麼會有這種事發生，當時第一次上廣播訪問，全部都是閃光燈「怎麼會這麼多人關注我？」

黃瀞瑩說，自己大學唸的是新聞系，班上有太多漂亮女生，自己都是在旁邊笑的那種，所以從來都不覺得會受到那麼多關注，但是在網路節目一日系列播完的那陣子，臉書出現好多追蹤，發一篇臉書怎麼會有上萬讚，有好多人回覆，但也有一些反效果，有媒體報導、別人批評、狗仔追蹤等等。

至於是什麼樣的契機，確定自己要參加黨內初選，黃瀞瑩表示，主要是因為上次選舉的大縱走活動後，那時候民眾黨的聲勢不錯，但是也發現市長有很多發言跟政策一直被攻擊，就覺得不能再這樣下去，「應該要把眼睛看得的東西講出來」，而開粉專也是因為，「我要把看到的東西，跟大家分享。」

黃瀞瑩確定參加黨內初選士林北投區議員，她表示，當初想了很久，很長一段時間非常猶豫、躊躇，但因為覺得自己已經出現在鏡頭上了，大眾對於自己已經不是一般幕僚的態度，最後在初選截止前決定參選。

▲黃瀞瑩於2020大選時陪同掃街行程。（資料照／記者林敬旻攝）