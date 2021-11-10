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社會 社會焦點 保障人權

爛醉哥哥大鬧父親靈堂！胞弟、堂弟聯手殺了他棄屍雙雙起訴

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區一對施姓兄弟，父親因癌症去世在家擺設靈堂，父親節當日，施姓胞兄喝得酩酊大醉大鬧靈堂，施弟與堂弟聯手以繩索、腳銬、膠帶及皮帶等物品，將胞兄綁起來，但胞兄仍大聲叫囂「我會殺了你們」，堂弟將一旁啞鈴舉起猛力敲擊，施弟持延長線將其兄頸部勒住，胞兄當場斷氣後，2人將屍體棄置在鐵皮屋。士林地檢署今偵結，被依殺人、侵害屍體罪起訴。

警方調查，汐止施姓父親因癌症過世，施姓兄弟與親人在家守喪，豈料父親節當天凌晨，31歲的施姓大哥因在家喝酒又發酒瘋，30歲的施弟氣得與17歲堂弟以繩索、腳銬、膠帶及皮帶等物品，將胞兄綁在木椅上，並以毛巾將他嘴巴塞住。

同日23時許，施弟與堂弟將胞兄移到房間內，此時胞兄氣得大喊「我會殺了你們」，兩人見胞兄快將繩索掙脫，也擔心真的會被哥哥報復，此時堂弟將一旁鐵製啞鈴，猛力敲擊堂哥後頭部，施弟取延長線，交給堂弟勒住胞兄頸部不放，直到斷氣。

▼汐止男在父靈堂大鬧，遭堂弟以延長線勒死。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼快訊／啞鈴爆頭！汐止男在父靈堂大鬧　遭弟砸死棄屍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

2人擔心殺人犯行被發現，將胞兄遺體以床單包裹，並清洗房間內血跡，同時將繩索、腳銬等物品放在胞兄洗衣籃內，再將遺體放到洗衣籃上，再放在水泥車上，騎機車將遺體丟棄在鄉長路附近廢棄鐵皮屋內，直到家人多日未見施姓大哥出現，調閱監視器，察覺有異，並報警，2人犯行因此曝光。

偵查時，施弟、施姓堂弟均坦承不諱，施姓家人出庭作證表示，他發現死者失蹤，調閱監視器，沒想到卻得到施弟表示「不用查了，這事情我們做的，我不小心變成幫兇」。

檢察官勘驗相驗屍體證明書、監視器翻拍照片143張，證明施弟與施姓少年共同妨害施姓死者自由、殺人及遺棄屍體，認為施弟犯下3罪，犯意各別，行為互異，建請法院分別論處；另施弟為成年人，與少年共同實施犯罪，請依兒童及少年福利與權益保障法規定，加重其刑。

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