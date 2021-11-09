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社會 社會焦點 保障人權

通訊行找人竟打110報案「有人輕生」　顧客睡一半驚見4警察闖進來

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一家通訊行想找黃姓客戶補資料，但聯繫不上人，竟打電話報案「有人輕生」，害得警消人員勞師動眾、大陣仗來到現場破門。事後，吳姓業者辯稱打很多通電話，但客戶都沒接，才誤以為對方輕生。不過，警方認定業者謊報，最後依《社會秩序維護法》將人送辦。

根據《東森新聞》報導，警消接獲報案，十萬火急趕抵現場，怎料「死者」見到警方，一臉莫名其妙，幾人頓時面面相覷。原來，吳姓業者聯絡不到人，循資料上的地址報案輕生，把警察當「徵信社」尋人，怎料消防救護人員也到場，讓他頓時支支吾吾，「所以我才說沒有要報（消防）...他...他這樣...」

▲▼通訊行找人竟打110報案「有人輕生」　顧客睡一半驚見4警察闖進來。（圖／東森新聞）

▲黃男醒來發現「被通報輕生」，氣憤質問吳姓業者「什麼意思？」（圖／東森新聞）

黃先生受訪時說，他到通訊行辦攜碼轉移，因為家中沒有電話，所以就沒填市話，沒想到對方會用這種方式找上門來，「我只是辦個門號而已耶，只是沒接到（通訊行）電話，他就打電話報案說我要輕生，不知道要怎麼講耶，我睡到一半，突然間4、5個警察在我房間裡...」

吳姓業者大聲喊冤，黃男原本說自己辦好解約了，但沒有錢，所以是他先幫忙去電信代墊違約金和積欠電話費，「他連600多塊錢的帳單都付不起，我真的是覺得，正常（判斷）是有點困難的人啦，你LINE也不回，什麼也不回，我去你家按電鈴，按到死都沒有人接，我打電話，電話有在裡面響（屋內），正常人都會擔心吧？」

對此，黃男否認有欠錢。吳姓業者則堅持是一片好意，找不到人很擔心才報案，如果時間重來一次，還是會做出一樣的選擇。不過，警方還是認定業者謊報案件，最後依《社維法》移送法辦。

▼警方接獲報案，十萬火急趕抵現場。（圖／東森新聞）

▲▼通訊行找人竟打110報案「有人輕生」　顧客睡一半驚見4警察闖進來。（圖／東森新聞）

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