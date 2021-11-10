新竹台三線BMW「棉被裹屍案」　主嫌撂小弟打死人判18年



▲徐男因與死者彭男有債務糾紛，不甘遭彭暴力討債，策畫復仇搞出人命。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山鄉台三線去年11月間發生一起棉被裹屍案，死者彭男因與徐姓友人發生債務糾紛，遭徐撂小弟毆打，最後在車上斷氣，徐男「見事情大條了」，竟直接以棉被裹屍的方式掩耳盜鈴，將屍體棄置在停放於台三線旁的彭男車後座，新竹地院日前宣判，依共同傷害致死罪判徐男有期徒刑18年。

判決書指出，犯嫌徐男與死者彭男因200萬元詐欺案贓款分配發生糾紛，徐先被彭暴力討債，還將他的BMW以30萬元典當，害徐發生債務危機，徐男心生怨恨，展開報復。

2020年11月某晚，徐男帶人在叔叔的一處鐵皮屋向彭男「討公道」，兩人發生口角衝突，徐男勃然大怒，由友人湯男持電擊棒不斷電擊懲罰彭男，徐則以徒手毆打，並用槍托及刀柄，用力敲擊彭男頭部，還陸續刺向彭男臀部、右小腿及右腳踝，共犯阿國也使用長板凳敲擊彭男背部，並以腳踹頭部。

死者遭瘋狂爆打，全身是傷，流血不止倒在地上痛苦呻吟。鐵皮屋主擔心動靜態大被鄰居發現，才要求徐男把死者帶到其他地方處理。

彭男滿身是血躺在鐵皮屋前地面哀求：「相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你」，但徐男仍指示共犯開車到彭家尋找財物，因無所獲，最後只好把彭家的音響、喇叭、電動工具搬走變賣。

▲徐將彭以棉被包裹，丟棄在白色轎車後座後逃逸。

隔天，徐男開車與小弟一起載彭男轉移陣地，行經橫山鄉台三線時才發現彭男斷氣，徐情急之下回頭查探結果發生自撞分隔島，眾人擔心自撞車禍引來警察，遂果斷棄屍棄車逃逸。

合議庭法官審酌，徐男等人不知尊重他人身體、生命，造成無法挽回結果，惡性實屬重大，且至今均未與家屬達成和解及賠償，因此依非法持有非制式手槍、共同傷害致死、攜帶兇器強盜罪判主嫌徐男徒刑18年。另依共同傷害致死罪判共犯湯男8年6月、阿國9年、鐵皮屋主官男8年。

另共犯劉男明知死者傷勢嚴重無力自救，仍協助主嫌徐男將其置於後座，駕車往來多處，錯過求生機會最後死亡，依遺棄致人於死罪判刑2年10月。

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