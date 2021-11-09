尖刀刺死前雇主！　越南移工否認犯案遭判15年

▲屏東地方法院。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

越南籍移工黎春青受雇於屏東縣內埔鄉李姓男子，因語言產生隔閡，加上孩童管教問題，酒後持刀刺傷致死李男，被警方查獲送辦，檢方依殺人罪起訴。屏東地方法院審理期間，他否認殺人，法院9日依殺人罪判處有期徒刑15年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

判決書說，越南籍移工黎春青曾受雇於李姓男子，工作期間因語言隔閡致生衝突。其後黎男於2021年1月4日20時許，在屏東縣內埔鄉之越南食堂內用餐飲酒後，與李裕富因該食堂內孩童管教問題發生衝突。

黎男心生不滿，即自該食堂後方廚房內取出刀一把尖刀後，復回到該食堂用餐區，從李男後方背部刺入，導致李男肺臟、脾臟部位嚴重受傷，經送醫急救不治，被警方逮獲送辦。

判決指出，犯殺人罪，侵害不可替代、不可回復之生命法益，使被害人與親友天人永隔，又黎男與被害人間雖有衝突但無深仇大恨，並能於事後一同飲酒，竟不能理性處理與被害人間的偶發衝突，衝動行事、鑄下大錯，案發後更逃離現場，始終否認有殺人故意，自不宜輕縱。

但黎男並非計畫性預謀殺人，而是在台漂流之異鄉人士，語言不通，執行時間越長，越不利其將來更生復歸社會（越南），因此判處有期徒刑最高刑度15年。並依刑法第95條規定「外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境」，諭知於其刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。