　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲再爆清大疑似接受陸資　核心技術恐遭竊

▲▼經濟民主連合今天舉行「莫讓兩岸清華一家親，成為台美戰略互信破口」記者會 范雲。（圖／記者呂晏慈攝）

▲范雲（左二）出席經濟民主連合記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國立清華大學遭爆被中國大陸組織滲透，台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」 ，違法在台灣清大設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，後校方聲明未曾知悉或參與運作。對此，民進黨立委范雲10日再控，清大疑似曾接受中資捐助，高教高科技領域技術恐已被竊取，呼籲教育部亡羊補牢，針對全國大專院校全面調查、立法防範。

經濟民主連合與范雲今天舉行「莫讓兩岸清華一家親，成為台美戰略互信破口」記者會。台灣公民陣線組織部主任許冠澤指控，2016年「清華海峽研究學院」在台灣清大揭碑時，時任副校長吳誠文代表台灣清大出席；2017年5月台灣清大認知與心智科學中心更正式進駐「清華海峽研究院新竹辦公室」的兩岸產業促進中心，顯示台灣清大校方絕對知道該辦公室的成立和運作。

范雲會中表示，清華大學不要再說謊，難道吳誠文是以「路人甲」的身份參加揭碑儀式？清大作為國家重點培育的大學、高等教育領導人，應該知錯能改，並質疑清大2018年接受「清大海納百川區塊鏈商學院」及「眾勤法律事務所」1000萬元捐款，該商學院獲「世界一帶一路基金會」投資，顯示清大疑似接受中資捐助，高教高科技領域技術恐有被竊取疑慮。

范雲並指，大學自主、學術自由不應無限上綱，當美國已經開始強化保護關鍵技術，台灣也應該加強保護，教育部應該亡羊補牢，針對各大學全面調查、立法防範，立法院也應加強審查《兩岸人民關係條例》和《國家安全法》修法，強調國家和大學有責任一起守護台灣的核心關鍵技術。

經濟民主連合研究員江旻諺提出3點呼籲指，吳誠文應立即辭去「清大半導體研究學院」監督會委員和半導體設計部職務，以符合利益迴避；清大前校長陳力俊應立即辭退「台灣聯合大學系統」的總校長職務，因他曾在《水清木華——清華的故事》一書自述「服務於加快海峽西岸經濟區和『一帶一路』核心區建設，打造創新創業生態圈，積極支援福建省及廈門市快速發展，促進海峽兩岸融合」，是「清大海峽研究院」的引路人。

江旻諺呼籲，行政院應將「國家重點領域研究學院人員」納入《兩岸人民關係條例》第九條的管制人員範圍，規定該等人員進入中國大陸應申請許可，並經內政部會同國安局、法務部、陸委會審查。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
漲價潮！2熱門「吃到飽餐廳」大漲6%
《魷魚遊戲》確定拍第二季！李政宰回歸　遊戲搶先曝
男大生被暴打命危　瑪莎拉蒂惡煞身分曝光！
快訊／合歡山下冰霰了！入秋第一波　遊客搶拍嗨翻
春風「揪熟女開房」被拍！　女生小心翼翼買保險套
王必勝認關係「不適當」　網見小三回應火更大：辯解一堆
席琳狄翁病重「幾乎癱瘓」！　暴瘦成皮包骨無法下床
快訊／王必勝認婚外情！陳時中最新回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統府發言人帳號被盜！貼文全消失　臉書找不到駭客

在地VS.空降　「老同事」提醒顏寬恒：接下來60天很辛苦

美國參議員訪台討論國防合作？蘇貞昌賣關子：照雙方意思安排

「放馬過來！」周玉蔻約戰顏清標、顏寬恒辯論：威脅我？誰怕你呀

范雲再爆清大疑似接受陸資　核心技術恐遭竊

國防白皮書首增中共「灰色地帶」威脅　殲-16戰機就現蹤東沙外海

賴清德：台灣被共產制度威脅　應掌握QUAD重啟契機

顏清標放話「到鎮瀾宮是拜假的」　周玉蔻8字回應

周玉蔻連環爆顏家　顏清標：這個主持人到鎮瀾宮是拜假的？

「顏寬恒是一個很客氣的人」　黃國昌：但他真的沒有料啊！

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

總統府發言人帳號被盜！貼文全消失　臉書找不到駭客

在地VS.空降　「老同事」提醒顏寬恒：接下來60天很辛苦

美國參議員訪台討論國防合作？蘇貞昌賣關子：照雙方意思安排

「放馬過來！」周玉蔻約戰顏清標、顏寬恒辯論：威脅我？誰怕你呀

范雲再爆清大疑似接受陸資　核心技術恐遭竊

國防白皮書首增中共「灰色地帶」威脅　殲-16戰機就現蹤東沙外海

賴清德：台灣被共產制度威脅　應掌握QUAD重啟契機

顏清標放話「到鎮瀾宮是拜假的」　周玉蔻8字回應

周玉蔻連環爆顏家　顏清標：這個主持人到鎮瀾宮是拜假的？

「顏寬恒是一個很客氣的人」　黃國昌：但他真的沒有料啊！

13歲妹「肚子瘋長15kg」快爆開！媽以為她只是胖　醫歎有生命危險

總統府發言人帳號被盜！貼文全消失　臉書找不到駭客

「最強美胸」女星家暴對話音檔曝！狠夫怒踹「我要殺了你」網揪疑點

快訊／針對「台獨分子」立法　國台辦：依法追究刑責「終身有效」　

清大事件明確違法！　教長：請陸委會裁罰並查清大相關人員

拚12月中第二劑覆蓋率6成以上！陳時中透露：月底還會有莫德納進來

拜仁後衛接種疫苗後再度確診　德國足協：5球員隔離暫取消訓練

遏止改裝車噪音　南警使出鐵腕取締至今705件

蓮霧被偷園內撿到2根菸蒂　前科男喊冤：沒去過那裏...獲判無罪

新板希爾頓一泊一食2千有找！還能包車玩「隱藏版抹茶湖」、最美古道

驚悚對撞瞬間曝！OL遭逆撞雙腿慘斷　車頭全爛碎片噴滿地

政治熱門新聞

「顏寬恒是一個很客氣的人」　黃國昌：但他真的沒有料啊！

顏清標回應欠債傳聞：一生重情重義

高雄設廠幕後曝！台積電被陳其邁「嚇到」　2關鍵逆轉局勢

「到鎮瀾宮拜假的」　周玉蔻8字回應

省思罷免制度　黃國昌親吐公道話：若改回雙二一罷韓會成功？

顏清標：這主持人到鎮瀾宮是拜假的？

即／遭控霸佔法拍屋　顏家早以千萬買下

幕後／「綠營完全不尊重海線」　顏寬恒參選2大原因曝光

快訊／美國參議員搭軍機訪台！　外交部：提供訪團行政協助

新北加倍券開獎了！　15日起超商兌領

原要花17年！台積電明年就在高雄設廠　廖泰翔：廠商看到市府態度

疫苗通行證納國藥、科興？柯：可以

即／顏寬恒正式宣布參加「中二區立委補選」

周玉蔻爆強佔法拍屋　顏寬恒助理反擊了

更多熱門

相關新聞

修憲明定「不得性別歧視」　范雲：既有憲法不完整

修憲明定「不得性別歧視」　范雲：既有憲法不完整

立法院本會期啟動修憲工程，民進黨版憲改草案近期出爐，民進黨立委范雲28日舉行記者會，公布「人權條款入憲」版本憲改草案，明定任何人不得因性別、性傾向、種族、黨派、疾病或身心障礙等因素，受到歧視或不利益。范雲強調，我國憲法既有的權利清單並不完整，應修憲將勞動權、環境權、居住權等人民基本權利納入，明訂國家應積極作為、消除歧視，提升人權保障的力度。

范雲曝當年被監控　驚問：臥底同學是誰？

范雲曝當年被監控　驚問：臥底同學是誰？

范雲呼籲速提「最低工資法」草案　羅秉成：會拚拚看下個會期提出

范雲呼籲速提「最低工資法」草案　羅秉成：會拚拚看下個會期提出

范雲力挺陳柏惟：抗中保台不能輸

范雲力挺陳柏惟：抗中保台不能輸

范雲呼籲速提「最低工資法」院版草案

范雲呼籲速提「最低工資法」院版草案

關鍵字：

范雲江旻諺許冠澤

讀者迴響

熱門新聞

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面