范雲再爆清大疑似接受陸資　核心技術恐遭竊

▲范雲（左二）出席經濟民主連合記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國立清華大學遭爆被中國大陸組織滲透，台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」 ，違法在台灣清大設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，後校方聲明未曾知悉或參與運作。對此，民進黨立委范雲10日再控，清大疑似曾接受中資捐助，高教高科技領域技術恐已被竊取，呼籲教育部亡羊補牢，針對全國大專院校全面調查、立法防範。

經濟民主連合與范雲今天舉行「莫讓兩岸清華一家親，成為台美戰略互信破口」記者會。台灣公民陣線組織部主任許冠澤指控，2016年「清華海峽研究學院」在台灣清大揭碑時，時任副校長吳誠文代表台灣清大出席；2017年5月台灣清大認知與心智科學中心更正式進駐「清華海峽研究院新竹辦公室」的兩岸產業促進中心，顯示台灣清大校方絕對知道該辦公室的成立和運作。

范雲會中表示，清華大學不要再說謊，難道吳誠文是以「路人甲」的身份參加揭碑儀式？清大作為國家重點培育的大學、高等教育領導人，應該知錯能改，並質疑清大2018年接受「清大海納百川區塊鏈商學院」及「眾勤法律事務所」1000萬元捐款，該商學院獲「世界一帶一路基金會」投資，顯示清大疑似接受中資捐助，高教高科技領域技術恐有被竊取疑慮。

范雲並指，大學自主、學術自由不應無限上綱，當美國已經開始強化保護關鍵技術，台灣也應該加強保護，教育部應該亡羊補牢，針對各大學全面調查、立法防範，立法院也應加強審查《兩岸人民關係條例》和《國家安全法》修法，強調國家和大學有責任一起守護台灣的核心關鍵技術。

經濟民主連合研究員江旻諺提出3點呼籲指，吳誠文應立即辭去「清大半導體研究學院」監督會委員和半導體設計部職務，以符合利益迴避；清大前校長陳力俊應立即辭退「台灣聯合大學系統」的總校長職務，因他曾在《水清木華——清華的故事》一書自述「服務於加快海峽西岸經濟區和『一帶一路』核心區建設，打造創新創業生態圈，積極支援福建省及廈門市快速發展，促進海峽兩岸融合」，是「清大海峽研究院」的引路人。

江旻諺呼籲，行政院應將「國家重點領域研究學院人員」納入《兩岸人民關係條例》第九條的管制人員範圍，規定該等人員進入中國大陸應申請許可，並經內政部會同國安局、法務部、陸委會審查。