修憲明定「不得性別歧視」　范雲：憲法既有權利清單不完整

▲范雲舉行修憲議題記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院本會期啟動修憲工程，民進黨版憲改草案近期出爐，民進黨立委范雲28日舉行記者會，公布「人權條款入憲」版本憲改草案，明定任何人不得因性別、性傾向、種族、黨派、疾病或身心障礙等因素，受到歧視或不利益。范雲強調，我國憲法既有的權利清單並不完整，應修憲將勞動權、環境權、居住權等人民基本權利納入，明訂國家應積極作為、消除歧視，提升人權保障的力度。

范雲目前已提出5個修憲草案，分別為降低修憲門檻、18歲公民權、增補人權清單、廢考監及增設國家人權委員會和國家審計委員會、兒少不受一切形式身心暴力入憲。范雲說，目前討論大多都聚焦在18歲公民權、修憲門檻、廢考監上，但幾年才一次的修憲契機，應該要期待有更廣的討論面向。

針對憲法內的人權清單，范雲表示，我國憲法既有的權利清單並不完整，自立憲以來已74年沒有增補。為了落實兩公約、CEDAW等多個台灣已經通過的國際人權公約，范雲已提案增補人權清單，將勞動權、環境權、居住權等人民基本權利入憲，更透過明訂國家應積極作為、消除歧視，提升人權保障的力度。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛也呼籲，立法院在憲改上應重視性別平等及人權相關條文，期待憲法條文能更加明確界定性別平等原則的意涵，揭示所有因性別、性傾向及其他因素交織的歧視或不利益皆應被禁止，並規範國家應有積極作為，來消除所有歧視、促進實質平等。