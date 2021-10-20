　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

▲▼立法院 立委范雲堵訪 3+11 破口等相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃國書近日坦承學生時期，曾被迫成為國民黨線民，也讓轉型正義議題再躍上檯面，曾被國民黨政府監控長達9年的民進黨立委范雲表示，自己翻閱促轉會相關檔案後，內容甚至連自己每一科成績、小考沒被同學通知都有記載。

對於檔案內容，范雲表示，當自己被通知有專卷時是蠻驚訝的，因為那是做政治偵防的，國民黨當時有所謂的校園的「安院專案」，表示要預防性的讓校園安定，「我本來要被依刑法一百條起訴，罪證是勾結分裂分子、要搞顛覆國家罪。」

范雲指出，有關自己的資料調查是從民國79年1月25日開始，到民國87年3月19日，整整8年時間，有1100頁、29卷不同的主題，「直到調查局認為我沒有暴力傾向，是溫和的台獨派。」

范雲表示，檔案裡面還有提到台大學生會長改選，當年學生會長是羅文嘉，資料上也描述要如何離間自己跟羅，當時不清楚怎麼這麼多人要罷免羅文嘉，看了檔案內容才知道，原來連這件事也是被操作的，讓很多事情水落石出。

范雲指出，看完之後心情很複雜，國民黨有線民不難理解，但在這資料裡面看到，最高峰的時候，自己身旁有7、8個人監控，甚至只有6個核心成員的會議都可以出現2個臥底，「這6個人不管誰是臥底，都讓人難以接受。」

對於被監控程度，范雲表示，內容還有記錄，自己因為小考時同學都沒通知、又不常來上課，做報告又眼高手低，下學期很可能被退學，甚至還詳細記錄自己每一科的成績，「這些事情雖然看了覺得好笑，但心裡很難過，如果是同班同學的話，這幾年都還有聚會，那到底是誰？」

►秋冬裝激殺2折，快塞滿衣櫃！

ET快訊
90%胖子「都有這壞習慣」！營養師嘆：還很傷腸胃
曾和成龍對打！男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊
快訊／基隆市議員韓世昱涉貪　「列被告」檢調漏夜偵訊
鬧區驚見3公尺巨蛇盤踞空中　路人全嚇傻
情侶大玩前空翻　她整件洋裝被男友扯到「剩內衣褲」
陳芳語新歌登世界MV趨勢　榜上唯一中文歌
星途慘毀！網一致點名「這2韓星」最衝擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

「做得很累！做換臉謎片像機器人」 小玉自述被抓鬆一口氣：壓力好大

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

「陳柏惟絕對不應該被罷免」　姚文智：歌唱得比其他立委好

柯文哲遭嗆　黃瀞瑩開砲簡舒培「綠色價值比紅色還血紅」

爆料陳柏惟「聘哥哥」網友遭起底　PTT只發4篇文全是刪Q文

被簡舒培要求唸4個堅持！柯文哲怒嗆：蔡英文講廢話　「我為何要重複？」

網傳「同意罷免領3萬」　陳柏惟：沒聽過這說法

控基進黨幹部影射賄選「同意罷免領3萬」　刪Q總部怒：奧步盡出

黃國書線民風波　柯文哲：至少1、2萬人當過「要全公布嗎？」

范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」 　鎮瀾宮14字回答

姑姑大義滅親　陳玉珍批陳柏惟肇逃：共軍來犯拋國民

吳念庭無安吞2K、王柏融代打敲安　西武主場最終戰勝火腿

只顧打電動害失智媽走失　羅平角色被罵不孝子：壞到自己都想打

賓士貓霸氣摟伴滿是粉紅色泡泡　奴才笑：結紮難忘恩愛過

全運會／向俊賢跳高重返2M21奪金達標亞運　感謝學弟緊追超有壓力

曾和成龍對打…男星「爬山冥想中離世」　韓庚愛妻悲曝父親死訊！

快訊／基隆議員父子檔涉貪　韓世昱、韓良圻「列被告」漏夜偵訊

粉絲鬧到被官方開鍘！趙麗穎二度合作王一博破局　新戲男主角曝光

35公分大壁虎比常見大10倍　2卵破殼寶寶身穿「鮮豔花衣」報到

「掏錢請愛犬安靜」後悔想討回　汪叼鈔票頻躲爸無奈伸手狂求

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

政治熱門新聞

顏寬恒喊話刪Q！照片1細節被酸太假

台灣國擲筊「刪Q讓大甲媽氣到失眠！」

快訊／傳被徵詢參選2022台北市長　林佳龍回應了

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

新北通報1男打完BNT後胸悶、呼吸困難　昏倒送醫不治

民進黨創黨主席是調查員　施明德證實

趙少康質疑苦行卻搭高鐵商務艙「一點都不苦」　陳柏惟粉專藏答案

「大甲媽氣到失眠！」台灣國成員筊杯：國共欺壓3Q

海軍曝一五一艦隊清甜美女上士　網暴動：簽10年也甘願！

蔡英文再替「3Q」陳柏惟喊話　「不要讓認真的人孤單」

提建言遭柯文哲捶桌喝斥　柯營幕僚：他變了

任內死百人被問政治責任　蘇貞昌挑眉：不會寬容自己

大支挺「玻璃心」　焦糖：辱華是早辱早自由

罷免陳柏惟倒數4天　顏寬恒反擊執政黨

更多熱門

相關新聞

施明德稱江鵬堅是調查局臥底　蘇貞昌說話了

施明德稱江鵬堅是調查局臥底　蘇貞昌說話了

針對民進黨創黨主席江鵬堅是調查局長期臥底人員一事，行政院長蘇貞昌對此表示，當年國民黨用各種手段來監控人民壓迫許多受害者，江鵬堅在當年那個年代，是多麼的勇敢是多麼不簡單，如今他不能為自己講任何話，我也特別懷念他，也要肯定他所做的貢獻。

林忠正：某主席是調查局臥底「鐵證如山」

林忠正：某主席是調查局臥底「鐵證如山」

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

江鵬堅遭爆是調查局臥底　蘇貞昌：那個年代敢創黨是多麼勇敢

陳柏惟被爆聘親哥哥當公費助理　基進黨：他是獨子

陳柏惟被爆聘親哥哥當公費助理　基進黨：他是獨子

黃國書坦承當過線民　鍾佳濱：不應過度放大個案

黃國書坦承當過線民　鍾佳濱：不應過度放大個案

關鍵字：

黃國書范雲白色恐怖情治單位線民民進黨國民黨

讀者迴響

熱門新聞

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

藝FUN券第2波幸運號碼出爐！

第2波農遊券幸運數開出！

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

快訊／指揮中心記者會臨時暫停一次！取消原因曝光

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

「金宣虎前女友」長相曝光！　韓網獵巫挖出：她36歲、離過婚

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

金宣虎前女友身份曝光！韓媒爆：她是美貌出名才女

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

好幸運！「這組末碼」農遊券、動滋券都到手

更多

最夯影音

更多
韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們
惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面