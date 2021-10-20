范雲驚問臥底是誰？　曝當年監控「連同學沒通知我小考都有記錄」

▲民進黨立委范雲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委黃國書近日坦承學生時期，曾被迫成為國民黨線民，也讓轉型正義議題再躍上檯面，曾被國民黨政府監控長達9年的民進黨立委范雲表示，自己翻閱促轉會相關檔案後，內容甚至連自己每一科成績、小考沒被同學通知都有記載。

對於檔案內容，范雲表示，當自己被通知有專卷時是蠻驚訝的，因為那是做政治偵防的，國民黨當時有所謂的校園的「安院專案」，表示要預防性的讓校園安定，「我本來要被依刑法一百條起訴，罪證是勾結分裂分子、要搞顛覆國家罪。」

范雲指出，有關自己的資料調查是從民國79年1月25日開始，到民國87年3月19日，整整8年時間，有1100頁、29卷不同的主題，「直到調查局認為我沒有暴力傾向，是溫和的台獨派。」

范雲表示，檔案裡面還有提到台大學生會長改選，當年學生會長是羅文嘉，資料上也描述要如何離間自己跟羅，當時不清楚怎麼這麼多人要罷免羅文嘉，看了檔案內容才知道，原來連這件事也是被操作的，讓很多事情水落石出。

范雲指出，看完之後心情很複雜，國民黨有線民不難理解，但在這資料裡面看到，最高峰的時候，自己身旁有7、8個人監控，甚至只有6個核心成員的會議都可以出現2個臥底，「這6個人不管誰是臥底，都讓人難以接受。」

對於被監控程度，范雲表示，內容還有記錄，自己因為小考時同學都沒通知、又不常來上課，做報告又眼高手低，下學期很可能被退學，甚至還詳細記錄自己每一科的成績，「這些事情雖然看了覺得好笑，但心裡很難過，如果是同班同學的話，這幾年都還有聚會，那到底是誰？」