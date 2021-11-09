新北農青推Outdoor森林療癒　農林一日體驗13日登場

▲烏塗社區自然景觀、正念身心療癒課程進行整合，鼓勵民眾走到戶外。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

疫情影響下，易造成情緒起伏與壓力增加，新北市石碇區「烏塗農再社區」在地青年黃政漢，在故鄉推動農村再生計畫，力邀農村長輩與正念減壓導師、青年瑜伽老師、茶席老師共同參與培訓，森林療癒一日農林體驗活動即日起受理報名，並於11月13日登場，歡迎有興趣民眾參與。

黃政漢表示，正念減壓MBSR課程，由美國麻州大學醫學院正念中心，自1979年起，歷經數多年開發而成，研究證實，正念減壓方法可使一般成年人、大專學生減輕心理壓力，覺察訓練可增進壓力下的聚焦能力、注意力和工作能力，也對心血管健康有潛在益處，是高齡者乃至於職場人士必不可少的生活幫手。

▲活動將茶席帶往戶外，以五感深層體驗茶與自然環境的呼應。

黃政漢說，農林體驗的課程設計包含學習正念呼吸、坐禪和行禪、森林覺察芳療與戶外茶席、以及溫和的瑜珈肢體動作，透過正念的溝通練習，除了加深社區高齡長者對於新興事物的好奇與情感，更有機會接觸了解跨世代族群，對於疫情之下生活的變化與感悟，為偏遠農村帶來年輕活力，一日農林體驗活動日期為11月13日，即日起受理報名。

農業局表示，因疫情人們逐漸體會到與自然共生共好的基本信念，農業局鼓勵青年回留農村，透過創新觀點推動淡蘭古道、烏塗溪步道的復興與再造，結合正念行禪與森林覺察活動課程，帶給民眾美好的散步體驗，也期待在都市努力工作的人們將這份溫情帶回日常生活中，使農再計畫友善、感懷、共好的精神走入家家戶戶。詳細活動資訊「石碇烏塗社區-古道身心慢旅」臉書粉專查詢。

▲活動將茶席帶往戶外，透過正念飲食覺知的引導，以五感深層體驗茶與自然環境的呼應。



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