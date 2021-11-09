台東再傳捷報！「水覆蓋法」抑揚塵　榮獲國際創新發展獎

▲台東縣以「卑南溪河川揚塵防制」為題，獲得西太平洋健康城市大會頒贈創新發展獎」，在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣近期在國際性會議或競賽獎項中喜事連連，其中利用「水覆蓋工法」抑制卑南溪河床發生揚塵災害發生，以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，於6日晚間公布獲頒「AFHC創新發展獎」，在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。



兩年召開一次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，因疫情因素延至今年 11 月3日至5日於香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者、以及線上各地人士逾2千名參與，台東縣由衛生局以「照護偏鄉長者-原住民均衡飲食」Healthy diet for elderly in indigenous population為議題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗，另環保局以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿健康城市國際大會，最終獲評審一致肯定及殊榮，在此屆大會國際舞台上嶄露頭角。





縣長饒慶鈴表示，卑南溪河川揚塵防制由台東縣環境保護局與水利署第八河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，成效相當良好，感謝此次AFHC大會對台東揚塵防制努力成果給予最高之肯定，在創新發展獎中，卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」為題，完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響，目前世界各國均以SDGs指標為施政之圭臬，上任以來帶動台東發展一快一慢，揚塵防制就屬於高行政效率「快」的部分，在縣府團隊協力合作，共同在空氣品質保護面向交出亮眼的成績單。



台東環保局說明，在SDGs指標中，卑南溪揚塵是來自氣候變遷之短延時強降雨、集水區坡地崩塌所致，屬於自然災害，因此相關管理單位需要完備抵禦和適應能力，水覆蓋即為適時適地之成功方案，除此之外，目前也有減輕衝擊和及早預警空品資訊網及APP揚塵一把罩，及時顯示空氣品質資訊及揚塵預報提供民眾運用，平時加強教育民眾知識提升防護意識，定期辦理跨局處協調會議，提升揚塵應變機購與人員能力。在未來不確定性極高的氣候風險下，將持續強化精進防治各項作為與應變能力，捍衛縣民健康。

衛生局指出，營造台東為健康、高齡友善城市是縣長饒慶鈴上任帶領縣府團隊跨局處合作之重要施政議題，已有初步成效，根據內政部最新公布2020年全國平均壽命，台東縣為76.5歲，3年來增加1.01歲，台東平均壽命增加比例全國第4；未來將與團隊持續爭取更多資源挹注及創新作法，讓台東，不只是台東，「東漂吧現在正流行」也歡迎全國鄉親東漂，來到台東慢慢過健康生活。