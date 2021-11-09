　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東再傳捷報！「水覆蓋法」抑揚塵　榮獲國際創新發展獎

▲▼台東縣以「卑南溪河川揚塵防制」為題，獲得西太平洋健康城市大會頒贈創新發展獎」，在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣以「卑南溪河川揚塵防制」為題，獲得西太平洋健康城市大會頒贈創新發展獎」，在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

台東縣近期在國際性會議或競賽獎項中喜事連連，其中利用「水覆蓋工法」抑制卑南溪河床發生揚塵災害發生，以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，於6日晚間公布獲頒「AFHC創新發展獎」，在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。

兩年召開一次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，因疫情因素延至今年 11 月3日至5日於香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者、以及線上各地人士逾2千名參與，台東縣由衛生局以「照護偏鄉長者-原住民均衡飲食」Healthy diet for elderly in indigenous population為議題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗，另環保局以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿健康城市國際大會，最終獲評審一致肯定及殊榮，在此屆大會國際舞台上嶄露頭角。

▲▼台東縣以「卑南溪河川揚塵防制」為題，獲得西太平洋健康城市大會頒贈創新發展獎」，在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。（圖／台東縣政府提供，下同）

縣長饒慶鈴表示，卑南溪河川揚塵防制由台東縣環境保護局與水利署第八河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，成效相當良好，感謝此次AFHC大會對台東揚塵防制努力成果給予最高之肯定，在創新發展獎中，卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標（SDGs）第13項「氣候行動」為題，完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響，目前世界各國均以SDGs指標為施政之圭臬，上任以來帶動台東發展一快一慢，揚塵防制就屬於高行政效率「快」的部分，在縣府團隊協力合作，共同在空氣品質保護面向交出亮眼的成績單。

台東環保局說明，在SDGs指標中，卑南溪揚塵是來自氣候變遷之短延時強降雨、集水區坡地崩塌所致，屬於自然災害，因此相關管理單位需要完備抵禦和適應能力，水覆蓋即為適時適地之成功方案，除此之外，目前也有減輕衝擊和及早預警空品資訊網及APP揚塵一把罩，及時顯示空氣品質資訊及揚塵預報提供民眾運用，平時加強教育民眾知識提升防護意識，定期辦理跨局處協調會議，提升揚塵應變機購與人員能力。在未來不確定性極高的氣候風險下，將持續強化精進防治各項作為與應變能力，捍衛縣民健康。

衛生局指出，營造台東為健康、高齡友善城市是縣長饒慶鈴上任帶領縣府團隊跨局處合作之重要施政議題，已有初步成效，根據內政部最新公布2020年全國平均壽命，台東縣為76.5歲，3年來增加1.01歲，台東平均壽命增加比例全國第4；未來將與團隊持續爭取更多資源挹注及創新作法，讓台東，不只是台東，「東漂吧現在正流行」也歡迎全國鄉親東漂，來到台東慢慢過健康生活。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

ET快訊
泰王又偷飛德國！　用這招爽玩20後宮
破紀錄！　股市神人捐總值9000萬給5縣市
5歲女童生子！親生兒以為「她是姊姊」　10年後才知真相
醫諷即期AZ是「快臭酸陽春麵」！　陳時中回應了
14歲少女迷上笑氣　男騙她到摩鐵瘋狂嘿咻
新垣結衣老公「兩度腦出血」開顱手術！　遺願曝光：很絕望
第15輪才開放混打？　陳時中：有可能
中職人氣王出爐！　他拿6萬多票稱霸
快訊／第14輪疫苗來了！　三大疫苗全都有
今增1死！女6月曾確診　隔4個月死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮火警！　七旬翁被救出無生命跡象　1男1女床上成焦屍

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人...警所同學會令人動容

台東再傳捷報！「水覆蓋法」抑揚塵　榮獲國際創新發展獎

5萬噸垃圾山幾乎成草屯地標　環保局承諾拚明年底前全數移除

向中央喊話！　雲縣府疾呼農委會體恤農民、回歸體制

失智男誤認機車遭彩券行扣押　警調監視器查出真相

不向命運低頭！展望會玉里兒少才藝發表　肯定自我翻轉人生

彰化農民淌血　質疑200甲重劃案「黑幕重重」

改裝車競速噪音擾民　台東聯合稽查「聲音照像」科技執法強力出擊

尖刀刺死前雇主！　越南移工否認犯案遭判15年

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

花蓮火警！　七旬翁被救出無生命跡象　1男1女床上成焦屍

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人...警所同學會令人動容

台東再傳捷報！「水覆蓋法」抑揚塵　榮獲國際創新發展獎

5萬噸垃圾山幾乎成草屯地標　環保局承諾拚明年底前全數移除

向中央喊話！　雲縣府疾呼農委會體恤農民、回歸體制

失智男誤認機車遭彩券行扣押　警調監視器查出真相

不向命運低頭！展望會玉里兒少才藝發表　肯定自我翻轉人生

彰化農民淌血　質疑200甲重劃案「黑幕重重」

改裝車競速噪音擾民　台東聯合稽查「聲音照像」科技執法強力出擊

尖刀刺死前雇主！　越南移工否認犯案遭判15年

住五星、吃秋蟹6千有找！3天2夜秘境追落羽松　台版羊角村划船超夢幻

聯發科股價一度閃現1000元　台股再現「11千金股」

花蓮火警！　七旬翁被救出無生命跡象　1男1女床上成焦屍

光洋科新董座上任遭阻　董事玉璟怒告總經理「不實流言操縱股價」

抓包女友「上包養網站找乾爹」　他一看自介慌了：身高體重全符合

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人...警所同學會令人動容

「冬季惡夢」要來了！窗戶結露狂滴水快崩潰　專業網友曝解方

說・流行／性感女星都在穿「她」的裙子　年度設計大獎得主必須認識

快訊／6.2地震夜襲！友邦尼加拉瓜近海連2強震　暫無海嘯警報

吃得到6種澎湃配料！熱賣80年的高雄古早味米糕　魚肚帶超鮮海味

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

地方熱門新聞

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11/9日施打

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

越南移工尖刀刺死前雇主　否認犯案遭判15年

彰化農民淌血　質疑重劃案「黑幕重重」

改裝車噪音擾民　台東祭出聲音照像科技執法

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

桃園婦幼商品展好康多　現金五倍券都可用

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

星宇航空與萬能科大　產學合作意向書簽約

即將出任中央要職？　市議員質詢鄭文燦

更多熱門

相關新聞

西太平洋健康城市大會　台東縣獲創新發展獎

西太平洋健康城市大會　台東縣獲創新發展獎

台東縣近期在國際性會議或競賽獎項中喜事連連，縣府結合相關單位利用「水覆蓋工法」抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，降低揚塵災害發生之影響，以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，於日前公布獲頒「AFHC創新發展獎」，台東縣在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。

亞太社會創新高峰會在台南登場

亞太社會創新高峰會在台南登場

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話

台銀祭百萬年薪「金飯碗」搶才！　創新基地2.0今啟用

台銀祭百萬年薪「金飯碗」搶才！　創新基地2.0今啟用

台東之美馬拉松比賽　近千人熱情參與

台東之美馬拉松比賽　近千人熱情參與

關鍵字：

東漂慢生活捷報 水覆蓋法揚塵創新發展獎卑南溪高齡友善城市

讀者迴響

熱門新聞

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

五倍券加碼抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro電動單車

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

這天出生　12月花蓮福容免費住

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

星巴克11／8起「連5天」買一送一

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面