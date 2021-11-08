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AFHC西太平洋健康城市大會　台東縣獲「創新發展獎」

▲水覆蓋工法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲水覆蓋工法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣近期在國際性會議或競賽獎項中喜事連連，縣府結合相關單位利用「水覆蓋工法」抑制卑南溪河床裸露區域發生揚塵機率，降低揚塵災害發生之影響，以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿「2021WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，於日前公布獲頒「AFHC創新發展獎」，台東縣在健康及高齡友善城市推動的成果，獲國際肯定。

2年召開1次的「WHO西太平洋健康城市聯盟AFHC國際大會」，因疫情因素延至今年11月3日至5日於香港舉辦線上研討會，共有來自西太平洋20多國、160名相關領域專家學者、以及線上各地人士逾2千名參與，台東縣由衛生局以「照護偏鄉長者-原住民均衡飲食」Healthy diet for elderly in indigenous population為議題於大會中口頭報告，與世界各國分享推動高齡友善經驗，另環保局以「卑南溪河川揚塵防制」為題，投稿健康城市國際大會，最終獲評審一致肯定及殊榮，在此屆大會國際舞台上嶄露頭角。

縣長饒慶鈴表示，卑南溪河川揚塵防制由台東縣環境保護局與水利署第8河川局、台東林區管理處、農田水利會、消防局等單位跨局處合作，成效相當良好，感謝此次AFHC大會對台東揚塵防制努力成果給予最高之肯定，在創新發展獎中，卑南溪河川揚塵防制是以符合聯合國永續發展目標(SDGs)第13項「氣候行動」為題，完備減緩調適行動，以因應氣候變遷及其影響，目前世界各國均以SDGs指標為施政之圭臬，上任以來帶動台東發展1快1慢，揚塵防制就屬於高行政效率「快」的部分，在縣府團隊協力合作，共同在空氣品質保護面向交出亮眼的成績單。

台東環保局說明，在SDGs指標中，卑南溪揚塵是來自氣候變遷之短延時強降雨、集水區坡地崩塌所致，屬於自然災害，因此相關管理單位需要完備抵禦和適應能力，水覆蓋即為適時適地之成功方案，除此之外，目前也有減輕衝擊和及早預警空品資訊網及APP揚塵一把罩，及時顯示空氣品質資訊及揚塵預報提供民眾運用，平時加強教育民眾知識提升防護意識，定期辦理跨局處協調會議，提升揚塵應變機購與人員能力。在未來不確定性極高的氣候風險下，將持續強化精進防治各項作為與應變能力，捍衛縣民健康。

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水覆蓋工法 卑南溪 台東

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