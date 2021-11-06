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聚焦環境永續　2022亞太社會創新高峰會在台南登場

▲《2022亞太社會創新高峰會》在台北社會創新實驗中心舉辦暖身記者會，行政院政務委員唐鳳、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、台南市副市長趙卿惠等人都出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲《2022亞太社會創新高峰會》在台北社會創新實驗中心舉辦暖身記者會，行政院政務委員唐鳳、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、台南市副市長趙卿惠等人都出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

《2022亞太社會創新高峰會》，將於2022年5月在四百年歷史的台灣府城台南舉行，本屆高峰會由社團法人台南市台南新芽協會主辦，台南市政府、南科管理局及國立成功大學合辦。

6日在台北社會創新實驗中心舉辦暖身記者會，包括行政院政務委員唐鳳、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、台南市政府副市長趙卿惠、研究發展考核委員會主委戴偉峻、星展銀行總經理林鑫川等人都出席記者會。

▲《2022亞太社會創新高峰會》在台北社會創新實驗中心舉辦暖身記者會，行政院政務委員唐鳳、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、台南市副市長趙卿惠等人都出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

《亞太社會創新高峰會》將於2022年邁入第五屆，峰會主題為「重健亞洲」，將聚焦於回應環境永續目標的「循環經濟」與「淨零碳排」，以及社會創新如何回應疫情衝擊，全球已因為新冠肺炎疫情而改變的新日常，重新思索人與人、人與環境、人與社區之間的關係，重建更「健康」且更「健全」的新常態。

台南市副市長趙卿惠首先代表府城，感謝贊助商與所有協辦、合作夥伴，也邀請大家明年五月，相約台南見。趙副市長也特別提到，在疫情中，台南關注醫療與科技的結合，放在社會這個單元來執行，市府在研考會的帶領下，自行開發「台南打疫苗」方便民眾預約疫苗接種，而「台南COVID-19儀表板」、「AI智慧防疫系統」、「PCR篩檢預約系統」、「台南便利送」等數位應用，讓防疫科技貫徹確診足跡警示、群聚監測、篩檢、紓困補助、疫苗接種等面向都有相對應及更精進的作法，來確保台南民眾生活秩序。這場峰會是社會力、企業與政府部門的攜手合作成果的再次展現，期待從中能鼓舞更多夥伴以創意協力，讓峰會更加圓滿。

▲《2022亞太社會創新高峰會》在台北社會創新實驗中心舉辦暖身記者會，行政院政務委員唐鳳、經濟部中小企業處副處長胡貝蒂、台南市副市長趙卿惠等人都出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市研考會主委戴偉峻表示，疫情期間台南在數位治理的創新思惟，累積了許多實戰經驗，期待藉由高峰會與國際交流，成就台灣社會創新的蓬勃力量。為促成各界對社會創新更深入的參與，很感謝台南市台南新芽協會為本屆峰會規劃共30場暖身活動，包括本週末（11/6、11/7）兩日，分別於台北社創中心、台南文化創意產業園區舉行座談，台北場主軸為回應過去一年社創夥伴們因疫情遭遇的困境，台南場則是分享如何將企業將CSR導入文化產業，創造良性循環。

「Taiwan Can Help！」 讓世界看見台灣以公民自主意識和以社會創新思維相結合下，迸發的強大社會力。世界供應鍊大幅重組之際，如何達成淨零碳排目標，成了各國企業研發與產業轉型的首要目標，也將會是未來決定企業獲利的關鍵要素，更牽涉到國家發展競爭力；而設定永續發展目標、善盡社會責任，已是如今企業必備策略，也是各國政府政策的關注焦點，盼能開創更多機會、培育青年人才投身社會創新產業。

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