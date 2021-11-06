饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

▲縣長饒慶鈴與新出爐10大傑出青年進行意見交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

10大傑出青年選拔59年來，首次在台東舉辦頒獎典禮，國際青年商會10大傑出青年選拔委員會特別於今日舉辦台東青年論壇，由新出爐的10大傑出青年當選人與台東縣縣長饒慶鈴及國際青年商會總會長郭文彥進行深度對話，饒慶鈴希望藉由青年力量，積極參與公眾事務、結合台東的文化元素，創造台東的新風貌。

縣長饒慶鈴在論壇中表示，台東注重健康環境永續及人文城市樣貌在近幾年已逐漸成型，台東的熱氣球已是全球前3名，也拿下「2020年最受台灣旅客喜愛的10大國旅城市」第1名，更得到Booking.com「全球最好客目的地」第1名，台東縣政府所舉辦的「台東慢食節」日前也榮獲「東方設計奧斯卡」美譽的日本優良設計獎(Good Design Award)的百佳獎(Best 100)與優良設計金獎(Gold Award)。

饒慶鈴也肯定10大傑出青年的創意與傑出表現，今天論壇的方向都與台東縣政府推動的慢經濟政策性不謀而合，透過與各領域翹楚的十大傑出青年進行意見交流，更能夠在未來推動台東慢經濟的角度上有更多元的思考方向，會將論壇中的建言，帶回研議做為未來施政的參考方針。

今天會談內容分別就台東縣政府的觀光領航、農業創富、經濟創能、文化加值、教育翻轉、社福關懷、地方創生、資源整合及人才培育等9大方向，與台東的慢生活與慢經濟展開對話，分別由各領域的10大傑出青年當選人深入討論與分享進行意見交換。

其中社會服務類的林峻丞分享在三峽的文創經驗，也針對台東的慢生活談觀光的永續發展；農漁環保類的魏瑞廷，本身就是台東青農，分享如何將科技帶入農業，運用區塊鍊的技術加入IoT感測器，打造全球信任的食品溯源履歷，讓栽種過程公開透明，讓池上米能透行銷全世界，透過農業軟實力提升台東的能見度；企業創業及經濟發展類的馬玉如則分享運用網路平台建立贈物網的成功經驗，把家中閒置的物品，提供給需要的人使用，將議題提供返鄉青年參考，也意外的呼應了青商會同樣在推動的SDGs聯合國永續發展目標；文化藝術類的蔡博丞則分享藝術創作站上國際舞台的經驗給許多被台東吸引來定居的藝術家建議。希望將歐美國家的經驗帶回台灣，藉由藝文串連地方，在慢生活中體驗歷史文化藝術生活，進而發展觀光，融合各面向，讓更多人願意到台東來旅遊；至於基層勞教類的王詩欽，出身技職教育，由他從技職教育的角度談階級翻轉，鼓勵學生走出台東觀摩，汲取更多元的經驗帶回台東。

另外兒童性別及人權關懷類的台東媳婦鄭惠如，則分享如何讓弱勢族群獲得適當的照顧與工作機會，亦提到2023年聯合國永續發展目標，分享了到英國農會參訪的經驗，並於企業內部推動B型環境，落實企業照顧員工的使命；公共行政類的陳紀衡則是素人參政最年輕的鎮長，分享如何將集集小鎮翻轉，並獲得台灣城鎮品牌獎的肯定，並分享藉由日本茶道以五感體驗文化，進而發想在香蕉園裡的「品蕉道」，讓民眾親身體驗優質的在地香蕉產業，透過儀式感和時尚感讓遊客願意走進集集小鎮。

醫學研究類的廖倫德則是分享資源整合的重要性，強調願意分享是跨資源整合的開始，談及遠距醫療藉由AI的結合，呼應了COVID-19的遠距就診，解決偏鄉離島就診的窘境。科學及技術發展類的李弘毅，不淡是台大教授，更是AI界的網紅，專精於人工語言辨識，他分享如何運用科技讓教育無遠弗屆及AI世代的人才培育教育方式，並無私的將自己在教育與AI的結合運用，分享於Youtube頻道。