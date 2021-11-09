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5萬噸垃圾山幾乎成草屯地標　環保局承諾拚明年底前全數移除

▲草屯鎮堆置5萬噸垃圾山，南投縣環保局承諾明年底前全數移除。（圖／翻攝「行政院環境保護署」臉書粉專、「南投縣議會」官方Youtube頻道）

▲草屯鎮堆置5萬噸垃圾山，去年11月曾發生大火。（圖／翻攝「行政院環境保護署」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐、垃圾難以去化和堆置問題嚴重，草屯鎮鳥嘴潭人工湖旁5萬噸垃圾山去年11月更發生大火，迄今已快屆滿周年，令地方居民餘悸猶存；南投縣議員唐曉棻表示，不希望垃圾山成為草屯鎮地標、甚至影響供水，要求縣府儘速移除，環保局則回應，已尋求友好縣市、外包廠商和中央協助，預計2022年底前將全數移除。

南投縣議會今召開第19屆第6次定期會，安排縣政總質詢，草屯中寮區縣議員唐曉棻指出，垃圾對全國各縣市來說都是棘手難題，草屯垃圾山去年更曾發生大火、其他鄉鎮也相繼產生類似問題，而縣府原預計2022年底要移除草屯5萬噸垃圾山，她要求說明目前的處理進度。

縣府環保局長李易書回應，南投目前堆置垃圾量達6.6萬噸，也有排定期程來做（移除），但第一期已發包的1.2噸，因得標廠商操作的是外縣市焚化爐，在取得該縣市首長同意前無法收取南投垃圾，因此他上任後就另謀出路和處理方式，感謝縣長林明溱以朋友關係親自打電話請託，幫忙找到2個友好縣市幫忙，預計近期就將簽約，會先移除3萬噸左右垃圾。

▲草屯鎮堆置5萬噸垃圾山，南投縣環保局承諾明年底前全數移除。（圖／翻攝「行政院環境保護署」臉書粉專、「南投縣議會」官方Youtube頻道）

▲南投縣環保局承諾明年底前將草屯垃圾山全數移除。（圖／「南投縣議會」官方Youtube頻道）

至於其他3萬多噸，李易書表示會先與先前得標簽約的廠商做協調，儘速履行議定的1.2噸，而鳥嘴潭人工湖供水在即，會繼續努力並尋求中央協助，希望在明年移除完畢。

唐曉棻質疑時程是否來得及，李易書表示林明溱有指示，他們會儘量達成目標，加上水利署補助的2億元處理經費，也要求南投縣在明年底前要用完，強調縣內6萬多噸中比較明確可處理的即為3萬噸，另外一半會努力在明年底前完成移除。

唐曉棻說，每天開國道六號來回埔里，遠遠就會明顯看到垃圾山，而且越堆越高，她不希望垃圾山成為草屯地標，甚至影響到鳥嘴潭工程；而上周南投市公所的垃圾運到苗栗、整車又被退運，耗擲人力物力和經費，因此從小養成教育垃圾分類觀念也很重要，要求教育處、社會處也要幫忙宣導。

縣議員張嘉哲也說，南投市的三和里、漳興里剛好位在清潔隊的下風處，風向往市區吹，也要請局長和清潔隊改善臭味問題，尤其是廚餘部分，前陣子因為垃圾打包後臭味改善許多，但運出焚燒才是解決的根本之道。
 

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