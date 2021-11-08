海蟾蜍首現蹤野外「受刺激噴超強毒液」！1次產萬顆卵...學者憂心了

▲林務局表示，海蟾蜍為雜食性，吃昆蟲、蜥蜴、蛙類等小動物，遇天敵會噴發毒液。（圖／翻攝自維基百科）



記者許展溢／台北報導

外來種海蟾蜍首次現蹤野外，兩棲類保育志工團隊11月7日在南投草屯一處菜園發現，共移除27隻。由於海蟾蜍適應力強大，幾乎什麼都吃，壽命最長還可到30年，受到刺激更會噴發毒液，嚴重造成其他動物死亡，人接接觸會不舒服，讓學者憂心這件事「茲事體大」，後續必須好好觀察。

林務局指出，台灣先前並無發現過野外的海蟾蜍族群，本次是兩棲類保育志工團隊發現，經東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如聯繫後，因事態緊急，為避免擴散，當晚由志工團隊及菜園主人與員工共計15人移除27隻，交由東華大學兩棲類保育研究室進行後續人道處理及學術研究。

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楊懿如向《東森新媒體ETtoday》說明，這幾年都有留意，首次看到這麼多在野外，凸顯問題很嚴重，以澳洲為例，花非常大精力、金錢至今都還沒辦法根除，琉球、夏威夷等國同樣面臨此困擾。尤其海蟾蜍「耳後腺」特別大，噴出的毒液「毒性很強」，有些貓、狗或野生動物誤食會致死，人不小心被噴到眼睛會不舒服。

楊懿如表示，海蟾蜍還會跟原生種蛙類競爭棲地、食物，食量大幾乎什麼都吃，如蜥蜴、小蛇和青蛙，甚至狗飼料、剩菜飯，適應力強，一次可以產8千至1萬顆卵，繁殖力強，雖只有0.5%存活率會變成幼蛙，但數量還是很多。

楊懿如提到，海蟾蜍壽命約10至15年，文獻最長的至30年，2015年後禁止輸入，研判此次是禁止前輸入後寵物店有人繁殖或棄養，去年菜園主人發現1-2隻，今年突然暴增很擔心，並強調「這件事很重要，一次性棄養容易處理，但如果已繁殖下一代，茲事體大」，因海蟾蜍長很快，一年就成熟，只盼飼主養了要負責任，別亂棄養。至於後續？楊懿如說，會持續觀察。

林務局進一步說明，海蟾蜍2014年被國際自然保護聯盟物種存續委員會的入侵物種專家小組（ISSG）列為世界百大外來入侵種，農委會2015年修訂「陸域野生動物活體及產製品輸出入審核要點」，2016年6月份開始野生動物輸出入需至「行政院農業委員會簽審通關共同作業平台」申請，核准後始得輸入，自實施線上平台申請作業後，從未核准輸入海蟾蜍。

林務局指出，海蟾蜍為雜食性，吃昆蟲、蜥蜴、蛙類等小動物，也會吃剩菜及飼料，一遇天敵，可能從耳後腺噴毒液，對野生動物具有威脅性，曾因防治甘蔗害蟲而引入世界各地，但因有毒、捕食其他動物、和原生蛙類競爭棲地等因素，造成引入地區的生態浩劫，名列世界百大外來入侵種之一。

在引入地區，林務局表示，主要棲息於人為環境，如樹林、農墾地、沼澤濕地、溝渠、市區等，適應力良好。至於在台灣是否會造成一樣的生態影響，尚待進一步評估。民眾若發現疑似海蟾蜍，可打1999電話通報地方政府，後續會請專業志工前往確認。