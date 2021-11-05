告別城中城！社工+吊車助搬家76歲嬤「監工」　家當直送租屋處

記者許宥孺／高雄報導

高雄城中城大樓受災戶5日起陸續搬離，一名76歲林姓阿嬤出院後，已找到5坪小套房，雖然新租屋處備有基本家電，但她仍惦記城中城舊家物品，今早到場「監工」，看著吊車和工作人員協助把一箱箱家當運下樓，還能幫忙送到租屋處，讓她直呼很感謝，「可以好好安頓下來了」。

▲高雄市社會局今協助城中城受災戶首梯次搬家。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局5日開始協助第一批共10位受災戶搬離城中城，將個人生活用品、衣物、電腦、洗衣機、冷氣等物品搬至租屋或依親處，讓受災戶安頓好並開始新生活。

▲現場出動大型吊車，將住戶打包好的物品運下樓。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局表示，為了讓受災戶能夠順利搬家，事前會集社工召開搬家說明會， 了解整個搬家流程和解說事項，在搬家前一天，社工就和受災民眾一起將個人衣物、盥洗用品、書籍、鍋碗等裝箱打包好；市府各單位也規畫好搬家動線、搬家機具及車輛放置位置，今早由社工、警察人員陪同受災民眾上樓搬家。

▲林姓阿嬤今早回到城中城舊家清點物品，邊向工作人員道感謝。（圖／記者許宥孺翻攝）

拄著拐杖，行動不便的76歲林姓阿嬤，從住院、出院到租屋，在社會局社工全程陪伴下，林姓阿嬤已經找到5坪大、有基本家電設備的小套房，但是她仍惦記放在城中城舊家的小型家電及個人物品，今早也到場清點物品。

高齡76歲的她沒辦法將物品搬下樓，看著吊車和工作人員將她的物品一箱箱運下來，還幫忙送到租屋處，林阿嬤說：「真的很感謝市府團隊的幫忙，讓她不用再擔心，可以好好安頓下來了。」

▲林姓阿嬤已找到新租屋處，但仍不捨城中城舊家家電。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局表示，受災戶每戶可領取2年的「租屋依親補助」，採一次發放，市長陳其邁也提供每戶「安家計畫」，讓受災戶可以購買生活電器用品，做為送給災戶的入厝禮。從城中城火災事件發生到現在，社會局持續協助各罹難者家屬、傷者及受災住戶的情緒支持、申請安置或租屋/依親補助；社工們陪同受災戶找尋租屋處或依親，陸續協助後續搬家等事宜。

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