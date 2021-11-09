避免城中城悲劇重演　南投護理機構汰換防火設施、辦防災演練

▲南投縣衛生局於草療精神護理之家進行災害示範演練，守護機構住民安全（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

高雄城中城大樓火災事件引發全國關注，日前報載該大樓防火門疑遭竊變賣，導致火災發生時未能發揮防護功能、爭取等待救援時間，顯示消防硬體設備維護及定期消防設備安檢的重要性；南投縣衛生局除向中央提報計畫汰換護理機構防火硬體設施，也特地舉辦以夜間地震引發火警為題的防災演練，希望藉由平日的紮實模擬，避免未來的憾事發生。

「住宿式精神復健機構複合式災害示範觀摩演練」8日上午在在草屯療養院附設精神護理之家登場，縣府衛生局由科長陳淑怡代表參加，並邀請警大副教授曾偉文擔任指導委員，全縣12家精神復健機構及精神護理之家也派員到場觀摩，並與草屯消防分隊一同模擬火災發生狀況進行演練。

縣府衛生局指出，模擬內容為夜間工作人力少時，突發地震引發電器火災，機構內進行地震就地掩護、初期滅火、避難引導、侷限火煙擴散、並通報消防機關，以及協助住民避難疏散等演練實境，過程確實逼真，並透過專家輔導、依機構特性找出危害因子高的災害為腳本，及依既有建築物防火避難結構、住民屬性爭取待援時間，並於演練模擬結束後進行會後意見交流討論。

曾偉文提到，台灣社會漸轉型為老人化社會，避難弱勢者的活動場所也漸受政府重視，過去幾年陸續編列預算補強機構的防火避難設施及消防安全設備，人員的防災應變能力及相關知識也應同時補強，希望藉此訓練讓南投相關機構人員都能學習落實防災相關措施，進而提升緊急災害應變能力，降低災害造成的損失。

衛生局補充，於108年即積極爭取衛福部「護理之家機構改善公共安全設施設備補助」四年計畫，輔導一般護理之家、精神護理之家等機構提出申請，增設119火災通報裝置、自動撒水設備，改善電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修，積極協助改善硬體防火設施。



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