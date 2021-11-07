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社會 社會焦點 保障人權

為爭撫養權！狠夫27刀砍死前妻塞行李箱棄屍　岳母求償500萬判准

記者林冠吟／台中報導

台中一名陳姓男子和宮姓妻子離婚後，2人因爭奪2個女兒的監護權起口角，未料陳姓男子不滿妻子要求他搬離住處，竟在去年11月29日，砍殺妻子27刀，伴屍3天後，才將妻子載往大坑山區棄屍。刑事部分，陳男一審被判無期徒刑；民事部分，台中地院則判陳男應賠償岳母500萬元。

▲▼ 台中殺妻 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼ 陳姓男子因不滿宮姓前妻要求他搬出住處，一氣之下狠砍前妻27刀，伴屍3天後將前妻裝進27吋的行李箱內，再往大坑山區棄屍。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼台中殺妻案，棄屍地點。（圖／民眾提供）

陳姓男子和宮姓女子2人結婚多年，育有2名年幼女兒，未料夫妻倆感情生變，協議離婚後，2人在去年11月因女兒的撫養權問題發生口角衝突，陳男不滿前妻要求他搬離住處，竟在去年11月29日怒持球棒痛毆老婆的頭部，再以硫酸朝她臉部潑灑，最後再持菜刀往前妻臉部猛砍27刀，力道之大更砍斷前妻的手指，造成前妻最後因失血過多，導致出血性休克而亡。

期間，前妻曾大聲呼喊「救命」、拍打出聲響，試圖引起鄰居的注意；附近鄰居聽到聲音前往查看，詢問是否有需要幫忙，但未被理會，陳男見狀便將前妻從客廳拖往浴室「處理」。警方最後也在陳男的住家大門和浴室驗出血跡反應的鐵證，才讓陳男坦承殺妻。

▲▼台中殺妻案，兇嫌陳男臉書。（圖／翻攝臉書）

▲陳男先持球棒猛毆前妻頭部，持硫酸狂噴老婆臉部後，再持菜刀猛砍27刀，力道之大還砍斷老婆的手指。（圖／翻攝臉書）

而更駭人聽聞的是，陳男事後立即清理現場，將前妻的屍體裝入27吋的行李箱內，並拖入衣櫃內藏放，和2個女兒一起伴屍3天；期間幼女問他「媽媽去哪裡？」，陳男竟還淡定回應「媽媽離家出走了」，父女3人照常生活，完全沒有異狀，直到岳母無法聯繫上女兒報警尋人，警方循線找上門來，讓陳男驚覺住處不再安全，便在12月2日騎著機車、拖著行李箱，將宮女遺體運往大坑山區丟棄。

刑事部分，陳男一審經台中地院審理後，依殺人罪與遺棄屍體罪，判其無期徒刑、褫奪公權終身；民事部分，宮女的母親再怒對陳男求償精神賠償金500萬元，庭審時，陳男表示有心想和宮母和解，願意簽發本票賠償等語，法官審理後，認為宮母求償有據，判准賠償。

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