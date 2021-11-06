獨／蛇蠍女行凶前墮胎！母避居崩潰想輕生　小妹不敢上學

▲林母(前排中)被交保後整天以淚洗面。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／綜合報導

北市張姓博弈業者綽號「龍哥」遭包養的31歲林姓女子花名「童話」殺害棄屍在彰化東螺溪內，據悉，女方被包養後經常在酒店內與男方爆發口角衝突，一度成為店內的風雲人物，如今林女、林父因涉入殺人案，被羈押禁見，被交保的林母更是擔憂到想結束掉自己的生命，令人感慨。

▲林女在未蓄長髮前在台中開早餐店。（圖／翻攝網路）

《東森新媒體ETtoday》前往林女彰化老家租屋處，房東得知後也不續租，鐵門依然深鎖，據了解，林母與林子交保後已被友人暫接走避居他處，而林家還有1名尚在讀書的未成年的小女兒，於案件發生後深怕被波及，這2天嚇得不敢回校念書；而林母則整天以淚洗面，甚至哭喊著要去上吊結束生命。

▲林女家中疑似就有空心磚（左），是否與沈屍（右）工具有關，待釐清。（圖／翻攝網路、民眾提供）

據了解，林女原本在台中開早餐店，去年因為疫情，生意下滑轉往台北從事酒店工作，只要返回彰化老家，身上就是佈滿大小的瘀青傷痕，家人一問才知道原來摯愛的女兒是被「龍哥」欺負了，也曾去墮胎，原本陽光亮麗充滿笑容的小女生，卻因此變得心情陰霾不快樂。

▲張男與林女。（圖／翻攝網路）

目前林女、林父已遭收押，林母及林弟則交保，而彰檢對此也將提出抗告。不過，彰化地院則表示，林母及林弟原先否認犯行，但直到法院召開羈押庭時2人才改口坦承，而法官考量2人坦承犯行，且因未實際參與殺人，涉案情節不重，才給予2人各10萬元交保。

▲張男被發現陳屍在東螺溪中。（圖／ETtoday資料照）

林女被龍哥包養1個月10餘萬元，１年也有百萬元收入，何嘗需要走到殺他的地步，林父在調查時也坦承，是因張男欺負女兒，為討回公道才痛下殺手，目前林女家人均已坦承是預謀殺人，但因法官及檢方對林女一家人說詞仍有存疑，未來也將要釐清林女一家到底是單純對張男不滿，還是謀財害命，全案也仍在積極調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995