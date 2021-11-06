2歲童遭父母虐死！傳「挖洞活埋」…檢警澄清：死因待解剖釐清

▲▼苗栗父母殺童埋屍現場，林父被依殺人、詐欺、棄屍等罪裁定羈押禁見。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮發生一起人倫悲劇！年僅2歲的林姓男童2020年間遭父母不當管教致死，埋屍在一處樹林中，全案直到男童的6歲姊姊沒有註冊入學，縣府社會處登門訪查才曝光。有部分媒體報導，男童疑似是遭父母親活埋，檢警澄清，男童死因仍有待10日解剖釐清，無朝雙親活埋斷魂方向偵辦的立場。

回顧整起事發經過，一名已屆學齡的6歲女童遲遲沒有註冊入學，驚動桃園市婦幼隊、苗栗縣政府上門關切，不料，意外發現該家庭排行老三的2歲男童行蹤不明，隨即通報苗栗地檢署、警方偵辦。

根據警方調查，林姓男童的陳姓母親育有4名子女（6歲、3歲、2歲、1歲），除了6歲女童外，其餘3童均與林男所生，追查後才發現，男童2020年間就因遭父母不當管教身亡。男童死後，父母將屍體帶往鄰近一處杳無人煙的樹林中，埋洞棄屍，隨後宛如無事發生一般，佯裝孩子仍在世，持續向縣府領取每月的育兒津貼補助。

稍早有部分媒體報導，男童父母疑似未確認孩子是否仍有呼吸，就將人挖洞掩埋，檢警朝活埋方向偵辦。對此，檢警澄清，表示男童確切死因仍須待10日解剖後釐清，目前並無「全案朝男童遭雙親活埋斷魂方向擴大偵查」的立場。

苗檢除訊問2位犯嫌外，也在2位犯嫌住處及棄屍地點扣得相關證物，但是否為行兇工具、行兇過程為何，仍須待解剖鑑定男童死因後，進一步比對相關事證釐清。