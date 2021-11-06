陳修將殺小三、綁磚沈屍...溪湖重案不斷1日即破　民俗專家曝關鍵

▲彰化縣溪湖警分局。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖地區一個半月內連爆震驚全台的重大案件，包括邱姓保母虐童剪下體、76行者總召陳修將摩鐵殺小三、博弈「龍哥」綁磚沈溪命案，有鎮民不解，這些受害者全都不是彰化人，卻都來到溪湖；民俗大師廖大乙認為，這是溪湖警方有包公「日審陽、夜審陰」的正氣，沉冤才得以昭雪，並建議應該多去「有應公」拜拜求平安。

從9月底至今，彰化溪湖警方歷經一連串大案，分局偵查隊長楊昭賢已3天沒闔眼，分局長林書慶男難得回到宜蘭老家才1個小時，就又被call回彰化，雖然整個警局忙到無法歇息，但都在1天內神速破案，令不少鄉民豎起大拇指嘖嘖稱奇，直誇辦案表現非凡，令人刮目相看，住在溪湖小鎮更是安全。

▲民俗大師廖大乙建議羅漢松應增加。（圖／記者唐詠絮攝）

經過這幾件大案後，有地方人士建議溪湖鎮長黃瑞珠及林書慶要多多去廟裡拜拜求平安，甚至舉辦祈安法會，以安定民心。廖大乙6日下午也從台南來到彰化溪湖警分局周遭環視一遍，發現一旁還有「有應公」廟。

廖大乙直言，警局這塊地前身是公墓，自然聚集許多陰氣，他站在溪湖警分局的外面，覺得「涼風陣陣」，南邊有一座有應公廟，地理位置確實較為特殊，一旁有戶政也有公所，足以擋到不少煞氣。

▲民俗大師廖大乙建議枯樹應該換掉。（圖／記者唐詠絮攝）

廖大乙說，警方日夜辦案，就像是包青天，「日審陽、夜審陰」，「有應公」的襄助下，有冤情的都會找上門，不過也因為有警方的合力下，再棘手的案子都能神速破解。

廖大乙也指出，警局外有松柏盆栽擺設擋煞氣，這是有經過高人設計過，左邊有6盆羅漢松，宜再增加一盆，以7為吉數；另外一旁的植栽有的已經枯萎了應換掉，另外也建議警方，有空時不妨到有應公拜拜，雙手合十，嘴裡只需念這4字「合境平安」即可，不需要說祈求剷奸除惡、伸張正義，以免頻添案件發生。

▲民俗大師廖大乙大誇門口柏樹擺設得宜。（圖／記者唐詠絮攝）