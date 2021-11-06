埋屍苗栗2歲男童！狠父母瞎扯「怕吵到鄰居」：用巧拼套頭隔音

▲▼苗栗2歲男童遭父母不當管教亡，檢警漏夜開挖遺體。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍、戴若涵／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮發生一起人倫悲劇！年僅2歲的林姓男童2020年間遭父母不當管教致死，埋屍在一處樹林中，全案直到男童的6歲姊姊沒有註冊入學，縣府社會處登門訪查才曝光。這對父母到案後供稱，是擔心孩子吵鬧會影響鄰居，才會用「巧拼套頭」讓他睡午覺，不料，孩子卻意外身亡。

回顧整起事發經過，一名已屆學齡的6歲女童遲遲沒有註冊入學，驚動桃園市婦幼隊、苗栗縣政府上門關切，不料，意外發現該家庭排行老三的2歲男童行蹤不明，隨即通報苗栗地檢署、警方偵辦。

根據警方調查，林姓男童的陳姓母親育有4名子女（6歲、3歲、2歲、1歲），除了6歲女童外，其餘3童均與林男所生，追查後才發現，男童2020年間就因遭父母不當管教身亡。男童死後，父母將屍體帶往鄰近一處杳無人煙的樹林中，埋洞棄屍，隨後宛如無事發生一般，佯裝孩子仍在世，持續向縣府領取每月的育兒津貼補助。

檢方4日晚間挖出男童的屍骨，並於5日下午進行初步相驗。至於男童另外3名兄弟姐妹，則因有營養不良等發展問題，苗栗縣政府將予以安置。

男童父母到案後供稱，擔心男童吵鬧會吵到鄰居，才會用「巧拼地墊」套在男童頭上做隔音，讓他睡午覺，但沒想到當天傍晚就發現孩子身亡。但這是否為男童致死原因，仍有待檢警進一步調查釐清。

檢方訊後認定林男涉犯殺人、詐欺、遺棄屍體等罪，涉嫌重大且有串證、逃亡之虞，向苗栗地院聲請羈押禁見獲准；陳女則因懷胎35周即將臨盆，檢方諭知限制住居，每天上午、晚上須到派出所報到。