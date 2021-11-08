國台交50人管樂團台東演出　即日起開放索票

▲國台交50人管樂團將在台東演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪長期重視台東藝文教育與推廣，從2017年開始歷年爭取國立台灣交響樂團來台東推廣藝文演出，今年再度爭取國台交50位音樂家台灣管樂團「台灣文化協會成立百週年系列音樂會」來到台東，將在11月21日晚上於台東藝文中心演藝廳舉辦《NTSO台灣管樂團-花東縱谷情‧文化傳承長》音樂會，此次公益演出活動免費索票入場，即日起至劉櫂豪服務處，實名制加入劉櫂豪的官方Line，即可索取入場票券，每位限索取2張，數量有限，索完為止。

劉櫂豪表示，國立台灣交響樂團長期致力推廣音樂藝術，在台灣古典音樂發展過程中扮演著關鍵性角色，從2017年開始爭取文化部「遍撒音樂種子在社區-台東巡演計畫」，分別在台東縱谷、南迴、東海岸等各鄉鎮展演，並爭取舉辦全團在台東演出國慶音樂會，之後歷年國台交都來到台東的社區與學校進行室內音樂展演，耕耘地方的藝文發展，將音樂的種子帶到台灣每一處角落，感謝國台交團長劉玄詠今年再次特別安排來台東演出，本月21日的《NTSO台灣管樂團-花東縱谷情‧文化傳承長》音樂會，劉櫂豪提醒台東朋友們不要錯過欣賞國家級演出的機會。

劉櫂豪提到，此次台灣文化協會成立百週系列音樂會來到台東演出，有50位音樂家的NTSO台灣管樂團，由台灣新生代青年指揮家廖元宏擔任指揮，更特別邀請有3金歌王美譽的知名歌手殷正洋共同演出多首經典曲目，歡迎台東朋友們前往聆聽歌手的美聲演唱和國家級水準的現場音樂演奏。