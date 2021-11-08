沈浸大自然與美食洗禮　台東「大地餐桌」陸續登場

▲大地餐桌本月陸續登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

備受好評的台東特有餐飲體驗「大地餐桌」本月陸續登場，首部曲「原野五重奏」於上周末起跑，以「火」為主旋律，主打在星空下與當地人家一起生火、煮食，品嚐來自台東多元族群的特色料理。從前菜、主食、主菜、湯品到甜點，帶著大家深入自然，並搭配部落小旅行、茶席交流、原味生活體驗、共同廚房參與體驗，用自己的雙手，料理1頓屬於自己的美味佳餚。

由水土保持局台東分局持續推動的「萬物糧倉大地慶典」計畫，其中的「大地餐桌」結合地方自然環境、生活文化和當令食材，以餐會形式實踐地方創生精神，讓參與者沈浸在大自然與美食的洗禮，創造獨一無二的台東在地餐飲體驗，也讓大地餐桌成為旅行台東的獨特經驗。

今年大地餐桌首部曲「原野五重奏」，由布農族獵人、在地閩南人、以及各路台東新移民（來自桃園、彰化、台南、台中的閩南人與客家人，還有德國人）共5組料理人組成的團隊，以「火」為主旋律激盪交融出的味覺饗宴。在紅葉少棒導覽與部落小旅行的動態遊程之後，團隊端出布農火烤肉、老薑雞炊飯、熱炒野菜、菜豆花生排骨湯、烤蛇麵等多道特色料理，呈現出台東族群與文化的多元，以及在這種多元性之中自然演繹而成的豐富台東飲食生活樣貌。遊客在縱谷星空下，一起熱鬧體驗與當地人家共享晚餐的美好，現場並展售小農農特產品，讓大家將這份暖暖的人情味通通打包回家。

今年3組台東在地料理團隊，從大地餐桌評選審查中脫穎而出，經過縣外參訪、工作坊、各種資源的輔導整合之後，陸續在11月登場的3場示範餐桌中展現計畫豐厚的成果，未來將持續發展為商業模式開放預訂，也與旅行社、活動平台合作推出行程。