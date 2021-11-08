台東翁身體不適跌落山溝　雙警即刻救援！家屬超感動

▲在山溝中找尋到盧男。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局龍泉派出所於日前接獲民眾報稱，「有1輛黑色自小客車，車門開啟停放於龍泉山區產業道路旁，可否派員去查看」，所長徐朝貴獲報後，隨即召集警員邱忠華及山地義警前往察看，抵達後果然不見車主，遂於附近與熱心民眾及家屬喊聲找尋，終在山溝草叢中發現老翁，並合力將其抬上救護車送醫診療，所幸無生命危險。家屬表示，山區入夜後氣溫驟降，且在荒郊野外，若沒找到人後果真不堪設想，感謝警察、山地義警及熱心民眾鍥而不捨的找尋，挽回家人寶貴性命！

▲在眾人的協助下送醫治療。（圖／記者楊漢聲翻攝）

「有人嗎」？關山警察分局龍泉派出所於日前，接獲民眾報稱「在龍泉產業道路旁，有1部黑色自小客車門敞開，但是沒有看到車主，可否派員前往察看」，所長徐朝貴獲報後，隨即召集警員邱忠華及山地義警前往處理；抵達現場後，果然見到如報案人所述狀況，車門打開、鑰匙也未拔，眾人在四處展開第1波搜尋，但卻搜尋無果。

員警運用M-police行動電腦載具查詢到車主電話，經去電其稱「該自小客車平時由父親(盧男、41年次)代步使用」，隨後撥打盧男電話，回應為關機中；續再聯繫其妻，其妻對員警表示：丈夫清晨7點就出門巡水，迄今尚未返家；此時天色已暗，天空又飄著小雨，狀況對盧男越發不利。

徐所長亦請家屬協同擴大搜尋，展開第2波搜尋；在這期間，有幾位務農下山民眾，也主動熱心參與搜尋行動；所謂「皇天不負苦心人」，終在距離停車處約200公尺的山溝內，發現躺臥草叢無法動彈，且身體不停顫抖的盧民，渠對員警稱「約下午2時左右，因身體不適(患有高血壓、糖尿病)而失足，造成腰部劇痛無法動彈，所以根本無法求救」；隨後在眾人協力下將其送上擔架，由救護車護送至台東市馬偕醫院診療，所幸並無生命危險；就在警察、山地義警及熱心民眾合力下，順利結束這場「老翁山區遇險記」。