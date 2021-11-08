疫情解封參訪警察局　台東豐里國小學童好嗨

▲學童開心留下合照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣立豐里國小42名師生於日前參訪台東縣警察局，警察局不僅替學童安排簡易防身術及交通安全宣導，最後更出動交通警察隊的鎮隊之寶1300cc的kawasaki重型警用機車開放試坐，讓參訪的學童們個個大呼「太酷了」!

隨著疫情逐漸趨緩，各校開始恢復辦理校外參訪活動，台東縣警察局也迎來第1批小貴賓到訪參觀，本次參訪行程安排，由警察局公共關係科規劃，參訪的學童抵達警察局後，遵守防疫規定依序進入，由公關科派員引導學童及介紹警察工作，讓學童對警察工作有初步的認識之後，再由保安警察隊派出帥氣的霹靂特警，教導學童自我防衛觀念及簡易防身術，以便在遭遇危險時能有初步的脫困機會。

活動中還安排學童參訪交通警察隊，由專業又親切的警察姐姐黎素吟教導學童交通安全規則，現場並發送有獎徵答的小禮物。最後交通警察隊更開放鎮隊之寶1300cc的kawasaki重型警用機車供學童「試坐」，學童們看著機車界的「巨無霸」，興奮地爬上車擺出各種可愛的拍照姿勢，讓參訪活動High到最高點。

▲重型警用機車供學童試坐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警察局局長葉超鴻表示，警察局特地為學童設計了生動、活潑又精彩的參觀行程，希望學童能在寓教於樂的活動中，從小培養遵守交通規則的好習慣，並提升自我保護的能力，遠離傷害，平安快樂的成長。

活動結束後，學童們開心雀躍地在交通隊前合影留念，對比先前第1次踏入警察局時安靜謹慎的模樣，有著天壤之別。警察局的初體驗，拉近學童與警察之間的良好關係，也讓每1位到訪的學童，留下了歡樂的參訪經驗！