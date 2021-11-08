　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

疫情解封參訪警察局　台東豐里國小學童好嗨

▲學童開心留下合照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲學童開心留下合照。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣立豐里國小42名師生於日前參訪台東縣警察局，警察局不僅替學童安排簡易防身術及交通安全宣導，最後更出動交通警察隊的鎮隊之寶1300cc的kawasaki重型警用機車開放試坐，讓參訪的學童們個個大呼「太酷了」!

隨著疫情逐漸趨緩，各校開始恢復辦理校外參訪活動，台東縣警察局也迎來第1批小貴賓到訪參觀，本次參訪行程安排，由警察局公共關係科規劃，參訪的學童抵達警察局後，遵守防疫規定依序進入，由公關科派員引導學童及介紹警察工作，讓學童對警察工作有初步的認識之後，再由保安警察隊派出帥氣的霹靂特警，教導學童自我防衛觀念及簡易防身術，以便在遭遇危險時能有初步的脫困機會。

活動中還安排學童參訪交通警察隊，由專業又親切的警察姐姐黎素吟教導學童交通安全規則，現場並發送有獎徵答的小禮物。最後交通警察隊更開放鎮隊之寶1300cc的kawasaki重型警用機車供學童「試坐」，學童們看著機車界的「巨無霸」，興奮地爬上車擺出各種可愛的拍照姿勢，讓參訪活動High到最高點。

▲重型警用機車供學童試坐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲重型警用機車供學童試坐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣警察局局長葉超鴻表示，警察局特地為學童設計了生動、活潑又精彩的參觀行程，希望學童能在寓教於樂的活動中，從小培養遵守交通規則的好習慣，並提升自我保護的能力，遠離傷害，平安快樂的成長。

活動結束後，學童們開心雀躍地在交通隊前合影留念，對比先前第1次踏入警察局時安靜謹慎的模樣，有著天壤之別。警察局的初體驗，拉近學童與警察之間的良好關係，也讓每1位到訪的學童，留下了歡樂的參訪經驗！

►不怕低溫！靠「冬衣」顯瘦又顯白

ET快訊
航運「大韭菜」輸超慘！買陽明虧2600萬後　再砍長榮賠千萬
波特王曝「最新割韭菜手法」：連棺材本都攤沒了！
越晚越冷「急凍13度」　氣溫下跌時程出爐
京都最夯咖啡店要來台灣了！　台北店設計圖曝光
一秒認出台中人！網曝「1用語」好謎　在地人驚：其他地方不講嗎
鄧佳華點名「連結」三上悠亞　AV達人曝現實：一關鍵打死
兇手不只小玉！奎丁又成「換臉謎片」女主　受害者驚見BLACK

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南藍軍請黃偉哲信守承諾　1112讓國父銅像重回台南公園

防疫口罩臉上留下深深印痕　花蓮慈院2醫師榮獲防疫特殊貢獻獎

獨居男家裡被回收物淹沒　台中慈院醫護和社區志工清出4大車垃圾

國台交50人管樂團台東演出　即日起開放索票

疫情解封參訪警察局　台東豐里國小學童好嗨

台東翁身體不適跌落山溝　雙警即刻救援！家屬超感動

沈浸大自然與美食洗禮　台東「大地餐桌」陸續登場

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11／9日53處社區疫苗接種站施打

AFHC西太平洋健康城市大會　台東縣獲「創新發展獎」

台灣文學館升格中央三級機構　黃偉哲：盼周邊定為國家文學園區

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」　神反制嗆：都別出去...網喊超療癒

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

台南藍軍請黃偉哲信守承諾　1112讓國父銅像重回台南公園

防疫口罩臉上留下深深印痕　花蓮慈院2醫師榮獲防疫特殊貢獻獎

獨居男家裡被回收物淹沒　台中慈院醫護和社區志工清出4大車垃圾

國台交50人管樂團台東演出　即日起開放索票

疫情解封參訪警察局　台東豐里國小學童好嗨

台東翁身體不適跌落山溝　雙警即刻救援！家屬超感動

沈浸大自然與美食洗禮　台東「大地餐桌」陸續登場

桃園自辦莫德納疫苗第二劑　11／9日53處社區疫苗接種站施打

AFHC西太平洋健康城市大會　台東縣獲「創新發展獎」

台灣文學館升格中央三級機構　黃偉哲：盼周邊定為國家文學園區

水原希子尺度巔峰！洞洞裝「胸貼」外露　下半身也超危險

泰國公主久違露面了！20年「沒跟媽媽說過話」　4哥哥慘丟皇室頭銜

軟爛米克斯每天躺懶骨頭睡翻　「爽到流下床」笑噴千人：被推抗了

《生煤條例》遭函告無效提告敗訴　中市府：遺憾將研議提救濟

狗生第一次隔窗看見下雪　阿金叼最愛娃娃衝庭院狂奔：好冰喔

高以翔離世2年…爸爸「穿他衣服」現身球場！　近照曝光網看哭了

台南藍軍請黃偉哲信守承諾　1112讓國父銅像重回台南公園

要選誰？　陳俊秀與許基宏爭一壘手金手套、最佳十人

T1職籃組最權威裁判！網羅台灣所有執法菁英　祭最高薪禮遇

任容萱和「男神新歡」私下互動超甜！　「花女巫」嬌豔造型曝光

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

地方熱門新聞

高屏溪驚見「浮屍」警1關鍵確認身分

桃園萬聖城傳工作人員擋遊客拍照　

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

《奇妙的黑手印》兒童劇讓南投學生學習誠信價值觀

桃園購物節最大獎　市價1500萬青埔好房

校官眷舍古蹟破壞受損　基隆文化局4點聲明

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

海大「藍海講座」　鍾孫霖院士鼓勵學子看世界

神尊開光香客為「雞」起衝突

更多熱門

相關新聞

台東翁身體不適跌落山溝　雙警即刻救援

台東翁身體不適跌落山溝　雙警即刻救援

台東縣警察局關山分局龍泉派出所於日前接獲民眾報稱，「有1輛黑色自小客車，車門開啟停放於龍泉山區產業道路旁，可否派員去查看」，所長徐朝貴獲報後，隨即召集警員邱忠華及山地義警前往察看，抵達後果然不見車主，遂於附近與熱心民眾及家屬喊聲找尋，終在山溝草叢中發現老翁，並合力將其抬上救護車送醫診療，所幸無生命危險。

大自然+美食洗禮　台東「大地餐桌」陸續登場

大自然+美食洗禮　台東「大地餐桌」陸續登場

西太平洋健康城市大會　台東縣獲創新發展獎

西太平洋健康城市大會　台東縣獲創新發展獎

台東4K觀光即時影像　再加裝杉原灣蔚藍美景

台東4K觀光即時影像　再加裝杉原灣蔚藍美景

台東馬偕2醫師榮獲醫師全聯會防疫及醫療貢獻

台東馬偕2醫師榮獲醫師全聯會防疫及醫療貢獻

關鍵字：

豐里國小 警察局 台東

讀者迴響

熱門新聞

這天出生　12月花蓮福容免費住

白家綺緊急動手術3小時！

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

LINE社群爆Bug！傳送「這行字」被禁言

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！網一看原因全傻眼

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

彰化退休男老師輕生！明晚「送肉粽」經過學區

坤達「愛巢豪宅破億」事業攀高峰　揪歐弟入住

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面