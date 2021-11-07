▲海大「藍海講座」300師生參與，鍾孫霖院士鼓勵學子看世界。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

記者郭世賢／基隆報導

國立臺灣海洋大學4日舉辦「藍海講座」，邀請中研院地球所特聘研究員兼所長鍾孫霖院士蒞校專題演講「他山之石：一個地質學者的絲路之旅」，分享他與團隊超過20年到西藏、高加索、伊朗等地的地質調查之旅，現場吸引近300位師生聆聽，李昭興名譽教授及陳明德特聘教授等多位海資院老師也特地到場共襄盛舉。

鍾院士表示，到世界各地需要花非常多時間，於是在飛機上看了許多電影，他以電影的譯名與原文含義的差異，鼓勵海大學子在這資訊充斥的時代，要在大學時代建立自己獨立思考的判斷力和人生觀，擴大自己的視野，看到更真實的景象。

▲鍾孫霖院士勉勵海大學子在大學時代建立自己獨立思考的判斷力和人生觀。

海大校長許泰文表示，鍾院士原訂5月就要來本校演講，由於疫情嚴峻取消，等了半年終於再等到微解封的機會，讓大家瞭解鍾院士的奮鬥過程。鍾院士專長為岩石地球化學動力學、火成岩成因學，對於大陸板塊構造和相關岩漿活動的認識有相當大的貢獻，地質學家在大地工程建設非常重要，探勘調查以評估建築施工及結構設計的安全性，海大也希望延聘鍾孫霖院士為地球科學研究所的榮譽講座教授。

鍾孫霖院士提到，他做絲路計畫是受到馬友友絲路樂團的啟發，想要以地質絲路計畫，「創造」新的解釋。也受到應該是第一個登上珠穆朗瑪峰的英國傳奇登山家喬治·馬洛里「因為山就在那裡」的影響，讓鍾院士可以專心致志的研究地質。

▲海大校長許泰文表示，希望延聘鍾孫霖院士為榮譽講座教授。

說到地質學家的生活，鍾孫霖笑著說，地質調查最有樂趣的是在世界各地走動、看到各地的風貌及文化，鍾院士在演講中秀出西藏、伊朗、土耳其等地的美景，並介紹許多以板塊交界處為背景拍攝的電影。鍾孫霖強調，做研究不是說遊山玩水，實際上的辛苦，冷暖自知，並勉勵海大學子若對板塊移動有興趣可以往地質調查進修。

造山運動乃形成各大陸山地的主要機制，亞洲是地球板塊運動重要的地方，印度板塊和歐亞板塊激烈碰撞造成世界屋脊的青藏高原。對地質學家來說，就是希望透過石頭採集調查瞭解過去地質的狀態，測量年齡、以岩石學與地球化學分析當初的地質作用，結合各種證據，最後回推當初演化的過程。

「做地球科學研究其實跟偵探辦案是一樣的，福爾摩沙常常可以看到別人看不到的線索，我的放大鏡就是質譜儀」鍾孫霖說，用最新的儀器和設備做「摩登地球化學」，讓我們有更高的解析度，可以得出更多的解釋。

【更多新聞】

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安

「謝謝你幫我找到爸爸」 3年前無名屍...警靠毛線帽+球鞋助返家

基隆環保局上門查違規爆衝突 稽查員遭3囂張員工打破頭

亂丟垃圾「天眼」開罰 情侶檔怒了「加倍奉還」這下鬧大了