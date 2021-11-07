　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

海大「藍海講座」300師生參與　鍾孫霖院士鼓勵學子看世界

▲海大「藍海講座」300師生參與 鍾孫霖院士鼓勵學子看世界。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

▲海大「藍海講座」300師生參與，鍾孫霖院士鼓勵學子看世界。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

記者郭世賢／基隆報導

國立臺灣海洋大學4日舉辦「藍海講座」，邀請中研院地球所特聘研究員兼所長鍾孫霖院士蒞校專題演講「他山之石：一個地質學者的絲路之旅」，分享他與團隊超過20年到西藏、高加索、伊朗等地的地質調查之旅，現場吸引近300位師生聆聽，李昭興名譽教授及陳明德特聘教授等多位海資院老師也特地到場共襄盛舉。

鍾院士表示，到世界各地需要花非常多時間，於是在飛機上看了許多電影，他以電影的譯名與原文含義的差異，鼓勵海大學子在這資訊充斥的時代，要在大學時代建立自己獨立思考的判斷力和人生觀，擴大自己的視野，看到更真實的景象。

▲海大「藍海講座」300師生參與 鍾孫霖院士鼓勵學子看世界。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

▲鍾孫霖院士勉勵海大學子在大學時代建立自己獨立思考的判斷力和人生觀。

海大校長許泰文表示，鍾院士原訂5月就要來本校演講，由於疫情嚴峻取消，等了半年終於再等到微解封的機會，讓大家瞭解鍾院士的奮鬥過程。鍾院士專長為岩石地球化學動力學、火成岩成因學，對於大陸板塊構造和相關岩漿活動的認識有相當大的貢獻，地質學家在大地工程建設非常重要，探勘調查以評估建築施工及結構設計的安全性，海大也希望延聘鍾孫霖院士為地球科學研究所的榮譽講座教授。

鍾孫霖院士提到，他做絲路計畫是受到馬友友絲路樂團的啟發，想要以地質絲路計畫，「創造」新的解釋。也受到應該是第一個登上珠穆朗瑪峰的英國傳奇登山家喬治·馬洛里「因為山就在那裡」的影響，讓鍾院士可以專心致志的研究地質。

▲海大「藍海講座」300師生參與 鍾孫霖院士鼓勵學子看世界。（圖／國立臺灣海洋大學提供）

▲海大校長許泰文表示，希望延聘鍾孫霖院士為榮譽講座教授。

說到地質學家的生活，鍾孫霖笑著說，地質調查最有樂趣的是在世界各地走動、看到各地的風貌及文化，鍾院士在演講中秀出西藏、伊朗、土耳其等地的美景，並介紹許多以板塊交界處為背景拍攝的電影。鍾孫霖強調，做研究不是說遊山玩水，實際上的辛苦，冷暖自知，並勉勵海大學子若對板塊移動有興趣可以往地質調查進修。

造山運動乃形成各大陸山地的主要機制，亞洲是地球板塊運動重要的地方，印度板塊和歐亞板塊激烈碰撞造成世界屋脊的青藏高原。對地質學家來說，就是希望透過石頭採集調查瞭解過去地質的狀態，測量年齡、以岩石學與地球化學分析當初的地質作用，結合各種證據，最後回推當初演化的過程。

「做地球科學研究其實跟偵探辦案是一樣的，福爾摩沙常常可以看到別人看不到的線索，我的放大鏡就是質譜儀」鍾孫霖說，用最新的儀器和設備做「摩登地球化學」，讓我們有更高的解析度，可以得出更多的解釋。

【更多新聞】

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

「謝謝你幫我找到爸爸」　3年前無名屍...警靠毛線帽+球鞋助返家

基隆環保局上門查違規爆衝突　稽查員遭3囂張員工打破頭

亂丟垃圾「天眼」開罰　情侶檔怒了「加倍奉還」這下鬧大了

ET快訊
雞排妹突洩「全裸泡湯照」：偷偷發這張
20歲男「翹孤輪」衝對向撞爛！女乘客狂尖叫　車上音樂網嚇傻
米砂揭密《鮑魚遊戲》現場！沒那麼爽
OL狂炸響屁　醫驚見「詭異小黑點」佈滿：吃進腸子裡了
EDG奪LOL冠軍　陸學生露奶、吃屎燒下體「半夜升旗」
打BNT後「2大症狀」要注意　醫點名1行為：真的是玩命
快訊／新北又傳槍響！　男朝社區「連開5槍」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

海大「藍海講座」300師生參與　鍾孫霖院士鼓勵學子看世界

新北推「新秀展演申請」計畫　張碩尹打造沉浸式無人劇場

基隆衛生局表揚資深護理師　林右昌鞠躬表達謝意

歲末感恩消災祈福法會　僧醫會捐愛心物資護弱勢

新北「Chill農遊」農創市集　創生手作體驗北海東北味

伸援手！花蓮女看病後沒錢回家　警代購車票送餐費

南投5大鄉鎮市聯盟+5級培訓系統　足球從幼兒園一路踢進國立大學

消費滿斤換好康！花蓮零售市場聯合促銷　抽50吋電視+抵用券

桃園地政「i取號」服務　綠黃紅三顏色線上輕鬆掌握等待人數

龍舟節賽龍舟！中外72隊逾1300選手花蓮鯉魚潭競技

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

海大「藍海講座」300師生參與　鍾孫霖院士鼓勵學子看世界

新北推「新秀展演申請」計畫　張碩尹打造沉浸式無人劇場

基隆衛生局表揚資深護理師　林右昌鞠躬表達謝意

歲末感恩消災祈福法會　僧醫會捐愛心物資護弱勢

新北「Chill農遊」農創市集　創生手作體驗北海東北味

伸援手！花蓮女看病後沒錢回家　警代購車票送餐費

南投5大鄉鎮市聯盟+5級培訓系統　足球從幼兒園一路踢進國立大學

消費滿斤換好康！花蓮零售市場聯合促銷　抽50吋電視+抵用券

桃園地政「i取號」服務　綠黃紅三顏色線上輕鬆掌握等待人數

龍舟節賽龍舟！中外72隊逾1300選手花蓮鯉魚潭競技

陰蒂跟GG一樣大！醫曝「6大私密處機密」：我們深藏不露

Q戴維斯何時可以上場？　國王主帥：我也想知道

統一獅雙胞胎串連助攻　餅總：不簡單

女學生誤訂減肥產品…竟收賣家恐嚇簡訊：把妳起訴　消保官說話了

馬堅勇仍為光洋科董事長！　公司：董事會違法解任

雞排妹洩「全裸泡湯照」沒人看到！　低觸及PO文留言：偷偷發這張

10款適合秋季肌膚的身體乳　解除乾燥肌，寶寶香、雪松木質調好放鬆

快訊／雲林男嬰「2公尺高重摔」！顱內出血命危　保母被聲押

海大「藍海講座」300師生參與　鍾孫霖院士鼓勵學子看世界

郭天信5安猛打笑稱有睡飽　全隊唯一打擊率3成！葉總談3優點

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

地方熱門新聞

鳳山青年夜市回歸！地點曝光「終於合法了」

彰化民宅傳械鬥聲！警衝入傻眼卻傻眼了

蛇蠍女貌如大學生！高收入曝光　

林靜儀團隊　林佳龍陳柏惟入列

2021維也納啤酒節南美館開party

神尊開光香客為「雞」起衝突

亞太社會創新高峰會在台南登場

台中AZ、BNT這幾天可直接向院所預約

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票

2021聯合婚禮奇美博物館浪漫互許終身

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

林明溱擬於竹山天梯園區增建地面纜車

桃園花彩節　11/6起平鎮、大溪區接力綻放

更多熱門

相關新聞

基隆表揚資深護理師　林右昌表達謝意

基隆表揚資深護理師　林右昌表達謝意

基隆市政府衛生局5日舉辦護理師表揚活動，市長林右昌親自表揚多位資深同仁，並表示在今年疫情最緊張期間，每天凌晨2、3時還在跟衛生局同仁討論防疫工作，對於衛生局同仁跟著他「賣肝」，林市長特別以深深一鞠躬感謝大家。

誠品限定店進駐沙灣園區　林右昌：重新認識基隆

誠品限定店進駐沙灣園區　林右昌：重新認識基隆

基隆市府員工健行　暢享情人湖青山綠水

基隆市府員工健行　暢享情人湖青山綠水

3年前八斗子無名屍骨　警官靠「毛線帽+球鞋」助返家

3年前八斗子無名屍骨　警官靠「毛線帽+球鞋」助返家

捐5000支疫苗1ml細針筒　議員盼減殘留資源不浪費

捐5000支疫苗1ml細針筒　議員盼減殘留資源不浪費

關鍵字：

基隆海大藍海講座

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！只花17天就嫁了

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

更多

最夯影音

更多
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面