▲基隆衛生局表揚資深護理師，林右昌鞠躬表達謝意。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

基隆市政府衛生局5日舉辦護理師表揚活動，市長林右昌親自表揚多位資深同仁，並表示在今年疫情最緊張期間，每天凌晨2、3時還在跟衛生局同仁討論防疫工作，對於衛生局同仁跟著他「賣肝」，林市長特別以深深一鞠躬感謝大家。

林右昌說，自新冠肺炎疫情爆發以來，所有護理人員堅守崗位在第一線為民服務，基隆市能夠有這麼好的防疫成果，都要歸功於所有同仁的辛苦，他並表示在疫情最緊張的6月時，每天凌晨2、3時還在跟衛生局同仁討論疫調等業務，也讓他一口氣瘦了10公斤。

林右昌還指出，台北市是全國醫療資源最充沛的都市，本來依照中央設想，在台灣有本土疫情發生的時候，是台北市要去支援其他縣市，但這次卻變成全國各縣市在支援台北，基隆又跟台北在同一個生活圈，讓他在那幾個月每天吃不好也睡不著，幾乎是間接實行了「一六八」。

對於衛生局同仁跟著他「賣肝」，林右昌特別以深深一鞠躬向大家表達謝意，他還說本市的疫苗施打率在本島各縣市排名第一，第一劑施打率破76%、第二劑也達到40%，這也都要歸功於大家的付出。

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