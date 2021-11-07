要指揮中心即期疫苗自己打　陳佩琪：別到時候全丟來北市！

▲醫師陳佩琪。（圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

我國自購AZ疫苗59.4萬劑於昨（6）日晚間抵台，由於這一批11月30日就到期，醫師陳佩琪以「即期食品」比喻，陳指出，即期食品有人吃，即期疫苗不見的人人想打，提醒指揮中心，別在11月中以後全丟來北市，打不完再說北市施打不力，「建請中央自己去各縣市廣開快打站，門口標明疫苗期效，自己找民眾、醫護去。」

指揮中心昨（6日）公布第十四輪規劃，將開放莫德納供民眾預約，混打則因要系統配合，也在評估是否能夠趕在第十四輪上路。對此，陳佩琪指出，不久前柯文哲就曾說這時拋出混打，可能造成AZ第二劑棄打潮，也會造成預約系統混亂，因為第二劑預約仍是完全依據中央的預約系統。

對於議員批評陳佩琪、柯文哲說法反覆，一下希望開放混打，一下說開放混打會造成混亂，陳佩琪表示，醫護是第一線，混打是想提高保護力，就像美國人打BNT第三劑，也是強調一線醫護優先，或是一些抵抗力差的長者，一般民眾混打就先要考慮副作用。

陳佩琪指出，台灣五月中旬疫情爆發時，國內沒有保護力最佳的莫德納，當時第一線醫護幾乎都打AZ，但大家都知道第二劑混打m-RNA保護力較好，和平又是防疫專責醫院，記得那時大家都等混打等到12週了，混打機會破滅後，才去打了第二劑AZ，結果就在隔天，指揮中心就宣布醫護可以混打了，現在在門診看到黃卡有等到混打的，都非一線醫護了。

對於我國自購、6日抵台的AZ疫苗30日就到期，陳佩琪表示，不曉得大家會不會幫商家做功德、買即期食品來吃，也許沒食物吃就快餓死了， 或荷包緊縮沒剩幾文錢了，那就勉強買來吃，但食物經嘴吃下最多是肚子痛，疫苗卻是政府用我們的稅金編預算買的，「應該不會有人想買即期品，想幫疫苗公司做功德吧？！」

陳佩琪指出，人要圓謊瞎掰，也要聰明些，既然說疫苗產能不足，國際極為搶手，那疫苗也應該一出廠就被搶光光才對，「哪需我們幫忙搶買即期品？」陳表示，逼對方說出真相，不是沒會議紀錄，就是說這是不能說的商業機密，被逼急了，就耍耍嘴皮，講講「我負責」、「一切責難到我為止」，反正一黨獨大，司法、媒體也不會究責他們。

不過我做第一線的，是第一線對病人負責，在這裡可要先幫北市醫護先打預防針，即期食品有人吃，即期疫苗不見的人人想打，先提醒指揮中心，別在11月中以後全丟來北市，打不完再喊北市施打不力，說我們把疫苗放到過期等等的，建請中央自己去各縣市廣開快打站，門口標明疫苗期效，自己找民眾去打、自己找醫護支援去。