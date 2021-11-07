3周飆918例感染　陸加速第3劑疫苗、兒童接種進度

▲大陸已開始為兒童接種疫苗。（圖／翻攝中新網）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新一波疫情3周內已累計感染者918例（確診及無症狀感染者），波及超過個20省44市，大陸官方正加緊為3至11歲的兒童接種新冠疫苗，並加快為「重點人群」接種第3劑疫苗。

大陸疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶6日在記者會上表示，隨著全球流行，尤其一些國家出現持續傳播，兒童感染率在不斷上升，過去認為兒童的病情相對較輕，現在看隨著持續傳播，兒童感染率上升，兒童中的重症或者死亡病例時有發生，「國外研究發現，目前兒童的住院率超過今年早期的10倍。」

王華慶指出，兒童在感染病毒後作為傳染源管理起來難度非常大，「兒童在幼兒園、托兒所或者學校還有一些其他機構人群接觸密切，如果出現病例，也會造成聚集性疫情發生的情況。」

王華慶強調，政府一直期望通過疫苗接種實現群體免疫，要實現群體免疫，對所有人群都易感的疾病來說，兒童也是其中的一部分需要免疫的人群。」

關於兒童接種新冠疫苗的臨床試驗結論，王華慶說，在有效性上，中國目前採用的滅活疫苗在前期臨床試驗中已經產生較高免疫水平。在安全性上，通過前期臨床試驗研究，兒童接種已經批准的滅活疫苗，不良反應發生情況與成人組相當。

另外，王華慶也提到，多地已經開始了新冠病毒疫苗加強針（第3劑）接種工作，截至目前，已經完成加強免疫接種3797.3萬人。

王華慶指出，加強針規定的間隔時間6個月以上，是根據前期臨床研究結果和專家論證確定的，間隔時間越長，感染風險可能會增加，「我們建議大家按照間隔的時間要求，盡快開展加強免疫接種工作。」

大陸有三種滅活疫苗和一種腺病毒載體疫苗進行加強免疫，針對接種了重組蛋白亞單位疫苗、其他的滅活疫苗以及在國外接種了mRNA疫苗等人群是否還可以接種加強針，王華慶表示，將來會根據數據收集情況、疾病防控需要、疫苗供應情況，「研究決定這些人是不是要進行加強，用什麼疫苗加強。」

