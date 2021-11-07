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混打保護力出爐　「AZ+莫德納」高於AZ+BNT

▲▼南韓一名男性接種輝瑞疫苗2周後，肝腎嚴重壞死、肺部積水。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多民眾好奇AZ混打mRNA疫苗的防護力。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

疫苗混打提高防護力話題討論熱烈，中央流行疫情指揮中心11月也將開放民眾混打AZ+mRNA疫苗。目前國際混打疫苗以「載體+mRNA」報告結果最多，AZ+莫德納保護力比AZ+BNT略高，專家指出國內醫護已有AZ混打莫德納的經驗，未出現太多副作用，建議若第一劑接種AZ的民眾，也可納入莫德納作第二劑接種的選擇。

《中國時報》引述台大公衛學院教授陳秀熙指出，當前全球趨勢以AZ+mRNA疫苗混打的證據最多，結果可增加抗體中和濃度，而mRNA疫苗互相混打的例子少見，多以AZ+莫德納或AZ+BNT比較多。

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接種2劑AZ與接種AZ+mRNA疫苗的保護力相比，台大試驗初步結果顯示，AZ+莫德納效果高於2劑AZ，和2劑莫德納相當。

《刺胳針》刊登一篇瑞典研究，內容針對瑞典國民進行完整接種14天後的觀察，結果發現和「未接種疫苗者」相比，混打組預防有症狀感染的效益較高，AZ+BNT為67％、AZ+BNT67％、AZ+莫德納為79％，相較於2劑AZ的50％明顯高出許多。

長庚大學新型病毒感染研究中心主任施信儒表示，也有針對AZ+高端疫苗進行混打試驗，目前仍在進行中，初步發現AZ+高端的中和抗體效價也比2劑AZ更高。
 

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