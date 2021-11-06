指揮中心宣布「免預約」可打AZ、BNT　2種人隨到隨打！

記者董美琪／綜合報導

指揮中心今天宣布，還沒上預約平台登記或有需求的民眾，可以直接到醫院接種第1、2劑AZ或BNT疫苗。另外，AZ疫苗2劑接種間隔也從10週縮短為8週。

▲疫苗持續到貨，各地加速開打。（圖／記者李毓康攝）



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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天宣布，目前開放還沒在公費疫苗平台預約，或是需要接種的民眾，直接到醫院接種第1、2劑輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）或AZ疫苗即可，全台各衛生局可依照庫存與接種情況，指定/安排合約醫療院所或衛生所，開放相關接種服務。

▲打疫苗。（圖／記者陳崑福翻攝，資料照片）



此外，原本AZ第2劑須間隔10週，但因疫苗充足，即起也開放AZ間隔滿8週以上即可打第2劑；BNT的2劑間隔維持4週。

接種年齡資格仍必須依規定：(各縣市實際開放作業時程不同，請依各地方政府衛生局後續公告為準)

BNT疫苗第1劑為12歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗者

第2劑為18歲以上、曾接種過第1劑BNT疫苗且間隔滿28天以上者

AZ疫苗第1劑為18歲以上、未曾接種過COVID-19疫苗者

第2劑為18歲以上，曾接種過第1劑AZ疫苗且間隔滿8週以上者