陸再增71例感染！　黑龍江才降溫「河北又飆上來」

▲大陸疫情連環爆，已擴散20省。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸衛健委7日通報，6日新增50例本土確診，以及21例無症狀感染者，確診病例分布於河北、遼寧、黑龍江、四川、河南、雲南、甘肅、江西，以及寧夏9個省份。值得注意的是，黑龍江先前連續多日新增確診數都達到50例左右，但卻降到了只剩下6例，反而是先前只有個位數新增的河北，突然大增了21例。

根據通報內容，50例確診之中，河北21例，其中辛集市18例，石家莊市3例；遼寧9例，均在大連市；黑龍江6例，均在黑河市；四川4例，均在成都市；河南3例，其中鄭州市2例、周口市1例；雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；甘肅2例，均在蘭州市；江西1例，在上饒市；寧夏1例，在銀川市。

衛健委數據顯示，截至11月5日，大陸本輪疫情已累計報告感染者918例，波及20省44市。

大陸衛健委疾控局副局長吳良有6日指出，本次疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，「外防輸入、內防反彈」的防控形勢依然嚴峻複雜。

大陸衛健委新聞發言人米鋒也說，當前多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，發現多條傳播鏈條，疊加冬春季季節因素，防控形勢嚴峻複雜。