竹山天梯7日重新開幕　林明溱：擬仿澳洲藍山公園增建地面纜車

▲竹山天梯將於11月7日重新開放。（圖／南投縣議員游灝團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮重要觀光景點梯子吊橋（天梯）將於11月7日重新開幕，瑞龍瀑布園區內也正興建高空步道；南投縣長林明溱表示，如果土地問題可以解決，縣府希望在天梯園區仿照澳洲的藍山公園，引進地面纜車，讓當地觀光有機會更上層樓。

南投縣議會5日進行總質詢，縣議員游顥、蔡孟娥針對有關竹山鎮觀光發展議題，詢問林明溱的看法。

林明溱認為，竹山天梯已經委外經營，但由於不是一般景觀橋，加上橋身全長136公尺、共有208階並橫跨百米的太極峽谷，兩端落差高達20公尺，不但是全台第一座階梯式吊橋，且園區步道來回約4公里，回程爬山挑戰度相當高；如果不思改造、提升便利性，遊客可能因為要爬一段山路，影響前往遊玩的意願。

▲▼林明溱提議於竹山天梯園區增建類似澳洲藍山公園的地面纜車。（圖／南投縣政府提供）

林明溱說，過去到澳洲藍山公園考察時，曾看到地面纜車，認為這類纜車適合在天梯園區建設發展，讓遊客回程時可以搭纜車，方便又可賞景，如果天梯私有地可以取得，園區便可以進行整體開發，並帶來更多觀光人潮。

在瑞龍瀑布方面，林明溱指出以前從擔任立委開始，即爭取瑞龍瀑布開發，就任縣長後繼續改善瑞龍瀑布觀光設施，目前縣府籌措近5千多萬元，在園區內搭建高空步道，未來即使是身障人士都可以坐著輪椅，進入園區遊玩。

縣府觀光處長陳志賢說，瑞龍瀑布園區改善工程包括打造觀瀑平台等設施，可以感受瀑布雄壯氣勢，加上類似清境的5百多公尺高空步道，串連瑞龍吊橋，老人、小孩及身障人士都可以通行，很適合疫後戶外活動，預計明年1月31日可以開放。



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