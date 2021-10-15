佛心口罩來了！1盒銅板價20元「每人限購５盒」　排隊地點曝

▲執行署彰化分署將出售扣案口罩，每盒20元。（圖／彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

行政執行署彰化分署將公開變賣國家口罩隊釩泰公司委託丞威公司所製、查扣的70萬片口罩，每盒50片將以20元售出，一人限購5盒(1片0.4元)，皆為大人用片型口罩，將於10/16、10/23及11/2日，分別在彰化及南投竹山的拒菸等活動中公開出售，有意搶便宜的民眾，可到場排隊購買。

回顧案發當時，台中口罩商釩泰公司為增加口罩產量，2020年9月起委託未經許可製造醫療口罩的雲林丞威公司，製造口罩後於藥局通路販售上百萬片，彰化地檢指揮專案小組搜索彰化秀水工廠及2公司，現場查扣4機台及70萬片口罩等證物，經偵訊後，將釩泰公司李姓負責人及丞威公司謝姓負責人依違反藥事法各以50萬元、100萬元交保。

▲彰化地檢查扣的口罩及機台。（圖／ETtoday資料照）

丞威公司原本即為專業製造口罩的大廠，在去年9月間進行製造醫療用口罩的申請程序，只不過因為不諳法律規定，在衛福部許可尚未下來時，就提前製作這批被查扣的口罩，以致於違反藥事法被查獲，而該公司在今年5月間已正式獲得衛福部製作醫療用口罩的許可，並已正式製作合法的醫療用口罩在市場中販賣。

彰化分署主任行政執行官胡天賜指出，全案目前仍由彰化地檢署進行偵查中，但為避免所扣押的口罩機及口罩價值有所減損，查扣的4台口罩機已由某生物科技有限公司以167萬元高於底價得標。

▲彰化分署法拍機台。（圖／彰化分署提供）

另外有關扣押非醫療用的口罩部分，彰化分署3場公開變賣活動如下：

第1場：10月16日（星期六）上午7時至10時，在彰化縣立體育場前紅磚區廣場，藉由中區國稅局彰化分局所辦的「拂曉稅月 漫步雲端」租稅宣導活動中設攤變賣。

第2場：10月23日（星期六）上午9時至12時，在竹山文化園區內（南投縣竹山鎮建國路742號）藉由中區國稅局竹山稽徵所所辦「拒私菸 好關鍵」活動中設攤。

第3場：11月2日（星期二）上午9時30分，在彰化分署機關所在（彰化市中山路2段349號）前的廣場，藉由彰化分署的123聯合拍賣進行。

▲口罩為大人用、片型口罩。（圖／彰化分署提供）