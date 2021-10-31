竹山天梯下周日重新開放　縣議員媒合民間資源投入扮推手

▲在南投議員游顥幕後推動下，竹山天梯將於11月7日重新開放。（圖／南投縣議員游灝團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

享譽全台的「竹山天梯」南投竹山地心谷園區，經歷2年多時間封閉維護後，將於11月7日重新開園；南投縣觀光處指出，竹山天梯風景區過去因園區道路中斷、設施毀損封園，如今整修完成，加上縣議員游顥大力媒合民間企業投標經營，國人又有眼福欣賞雄偉壯觀的大自然奇景。

「竹山天梯」為全台第一座階梯式索橋的吊橋，全長136公尺，橋下百公尺的太極峽谷保有天然原始面貌，從天梯吊橋上望去，鬼斧神工般的壯麗景色，在在讓人驚嘆。

南投縣觀光處表示，竹山天梯過去苦於招商意願及周邊地主租金問題，遲遲無法對外開放，去年求助於在地縣議員游顥，以整合地方休閒、觀光、餐飲與文創等產業面向，最後終於由研之泉國際企業有限公司得標，於今年11月7日正式開幕。

▲竹山天梯園區景色壯麗。（圖／南投縣議員游顥團隊提供）

游顥指出，服務團隊過去幾乎每個月都要會同縣府進入竹山天梯園區一次，從園區入口一步步走到300多米深的峽谷，為每個景點做紀錄，提供縣府作為規劃依據，特別是以保留園區自然原始景觀為原則，藉由現代化科技導入參觀資訊，不參雜過多人工修造、兼顧安全性，工程費力又相當考驗設計師能耐，他感謝縣府觀光處與風管所通力協助，才能呈現出竹山天梯的內涵。

▲南投縣議員游顥（左）。（圖／南投縣議員游顥團隊提供）

游顥認為，竹山天梯是竹山鎮著名地標，步道欣賞奇岩峭壁、瀑布、峽谷等絕美的景觀，沿途有青龍瀑布、飛來石、人面石等景點，更有超過百年歷史的土地公廟座落在峽谷一角，守護山谷安全，下周重新開幕後必定提升全鎮整體觀光效益；他建議縣府將竹山特色農產品及觀光景點列為行銷重點，包含結合杉林溪茶、特色小吃、紫南宮、竹山老街，活化竹山鎮的觀光發展。



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