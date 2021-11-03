青年宅落腳南投市...埔里議員敲碗　林明溱：規劃3大鎮覓地興建

▲南投縣首座青年住宅落腳南投市，圖為基地空照圖和興建模擬圖。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣首座青年住宅社區大樓將落腳於南投市，讓其他鄉鎮好生羨慕；南投縣議會2日召開縣政總質詢，縣議員王彩雲建議埔里鎮也應興建青年住宅、減輕年輕朋友的經濟負擔，才有吸引年輕人留在家鄉發展的利多條件；縣長林明溱對此表示認同，並指出會儘量在4大鄉鎮尋找適當的公有地規劃興建，而草屯鎮手工藝智慧園區也有預留用地將興建勞工住宅。

林明溱表示，目前南投市青年住宅第一期已經動工，未來還有第二期、第三期的規劃，至於埔里、草屯和竹山等3大鎮，也都有計畫要興建青年住宅：其中竹山將考慮使用竹山分局遷建後的空地，草屯則是在手工藝智慧園區內預留土地、規劃興建勞工住宅，不但可作為園區內廠商的員工宿舍，也能提供勞工朋友購買。

▲南投縣青年住宅一期工程動土，縣長林明溱赴現場參加祈福儀式。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

林明溱說，未來在用地方面，會責由縣府地政處尋找評估合適的公有土地後，再交由建設處規劃興建。

林明溱指出，縣府正積極開發5大產業園區，希望增加就業機會、促進地方發展，預計未來3至5年內就會陸續開發完成：埔里有微型產業園區和福興溫泉園區，南投市有旺來產業園區，草屯則有手工藝智慧園區，竹山則是竹藝產業園區，創造工作機會，再加上優惠的青年住宅政策、有效減輕經濟負擔，相信在雙重的經濟誘因下，可望讓南投人口慢慢回流、帶動地方發展。



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