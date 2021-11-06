蘇貞昌稱反萊豬讓美國人很氣　連勝文酸：應該生氣的是台灣老百姓

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

針對行政院長蘇貞昌說反來豬「美國人很生氣」，國民黨副主席連勝文6日受訪時反酸，不曉得蘇先生是在幫美國工作還是在幫台灣工作，「應該生氣的是台灣老百姓。」

國民黨推動反萊豬公投，但蘇貞昌多次強調反萊豬就是反美豬，且不進口就無法加入CPTPP，蘇貞昌5日在立法院答詢時再被問到此議題，表示如果台灣說美國豬肉是瘋豬肉、毒豬，「那美國一定很生氣」，連AIT處長孫曉雅都說她自己吃、也給孩子吃，「你看那是多生氣的話。」

對此，連勝文6日受訪時表示，應該生氣的是台灣老百姓，不曉得蘇先生是在幫美國工作還是幫台灣工作，更何況美國也有很多豬肉不含萊劑，我們不進萊豬還是可以進美豬，相信這樣也比較符合民眾的期待。

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