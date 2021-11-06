沈智慧為街舞宣傳淚崩　連勝文：其實沒有必要

記者楊蕓／台北報導

國民黨前立委、街舞運動協會理事長沈智慧日前因宣傳街舞大賽拍攝宣傳片，尷尬舞姿遭網友狂酸，受訪時還為此落淚喊「政治人物做街舞有錯嗎」。而比賽週末正式登場，霹靂舞協會理事長連勝文受邀擔任頒獎嘉賓，他受訪時替沈智慧緩頰，跳舞最重要的是自己開心就好，真的沒必要為此攻擊或是難過，其實沒有必要為此落淚。

▲連勝文出席「第一屆中正盃全國運動舞蹈錦標賽」。（圖／記者楊蕓攝）

「第一屆中正盃全國運動舞蹈錦標賽」6日登場，國民黨副主席、霹靂舞協會理事長連勝文受邀擔任頒獎嘉賓，他受訪時表示，自己從高中就喜歡跳舞，跳舞是很快樂的事情，不可能每一個人都是職業水準，最重要是讓自己開心就好，不必太在乎別人的看法，重點是能看到更多人來推廣體育活動，畢竟街舞過去沒有受到這麼多關注，可以讓大家關注都是好事。

談及沈智慧日前為此落淚，連勝文則說，其實沒有必要為此落淚，「我也不覺得我跳舞是全世界最好看的，這是很主觀的事情，最重要是讓自己開心，舞蹈本來就是展現自己，我們自己開心就好，真的沒有必要為了這種活動攻擊也好、難過也好，最重要是要快樂。」

至於有網友敲碗跳一段，連勝文笑說，前幾天打籃球扭到腰，所以在沒有練習的情況下，怕跳起來像中正紀念堂做體操的大叔，所以還是算了，不然這麼嗨的氣氛被破壞。