「公投與人的選舉要分開」　賴清德喊話醫界：以專業科學冷靜判斷

▲賴清德出席「國家生技醫療發展基金會數位生技口腔論壇」。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

四大公投將在12月18日登場，總統蔡英文、副總統賴清德以及行政院長蘇貞昌等人，都親自出席宣講活動捍衛政府立場。賴清德6日趁出席「國家生技醫療發展基金會數位生技口腔論壇」時對醫界喊話，公投與人的選舉要分開，才能冷靜判斷，盼公投4個議案，大家用專業、科學去判斷，就不難得到答案，籲大家可以勇於向社會表達應該如何投票。

賴清德致詞時，首先感謝國家生技醫療發展基金會長期致力於國家生技及醫療的發展，除對於生技醫療的研究給予獎勵外，也橋接研究計畫跟產業，讓研究成果能夠進入市場；並整合生技醫療事業，建立菁英人才庫，同時也致力於發展國內外生技醫療的交流，為國家提出建言，他也在此表達感謝之意。

賴清德也頒發終身成就獎給陳義聰醫師，賴指出，陳在牙醫及生技領域成績斐然，陳醫師在34年前，從5張診療檯、3位合夥醫師聯合執業開始，一路秉持技術好、品質好、服務好的精神，迅速建立全球第一個兼具垂直與水平整合的德威國際口腔醫療體系，並致力於海內外醫療技術及學術的研究。

賴清德指出，在COVID-19疫情期間，牙醫界率先推出全面性的預防計畫，讓口腔醫療及防疫可以同時並進，不至於因疫情關係，導致口腔醫療服務停擺，這對於廣大的社會大眾是相當重要的，他也藉此向在場的牙醫界先進表達敬意。

談到疫情，賴清德說，台灣第一劑疫苗施打率在10月底已達到7成，並希望在年底前第2劑施打率能達到6成，他也希望大家未來能協助政府宣傳，相信對第2劑的施打率會有幫助。

此外，因人口老化及少子化，台灣的疾病型態已產生變化，多為慢性疾病，其中口腔疾病被發現與心血管疾病、新陳代謝疾病等有莫大關係，他也期盼牙醫界能共同幫忙，一起提升台灣整體的健康。

而賴清德也談到12月18日的公投，期盼大家拿出專業來判斷，勇於向社會表達4個公投案站在科學的立場上，應該如何投票，並表示公投是主權在民非常重要的一個手段，我們應該要珍惜。

賴清德直言，公投與人的選舉應該要分開，才能讓民眾能冷靜的判斷，倘若公投與人的選舉混在一起，可能會將落實主權在民的公投擺在次要，這不是長期追求民主的台灣所要的。

最後，賴清德也喊話，期望大家盡量將落實主權在民的公投單純化，讓公投的品質能夠提升，也盼望生醫界、醫界及科學界的朋友們運用專業判斷，相信不難得到答案。

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