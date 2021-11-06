國民黨起底蘇貞昌曾反萊牛　政院：當時國際尚未訂出萊劑標準

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨許多民代近來紛紛起底行政院長蘇貞昌曾在2012年3月質疑當年馬政府開萊牛進口，對此，行政院發言人羅秉成6日指出，馬政府當年決定開放含萊劑的美牛進口時，「國際間根本尚未訂出安全標準」，馬政府在尚無國際安全標準的情形下，仍一意孤行執意進口，相關歷史在網路上均查得到。

四大公投將在12月18日登場，行政院長蘇貞昌近來也火力全開，規劃出席多場公投宣講活動，全力捍衛政府立場。其中，在開放萊豬進口一事上，國民黨不斷以蘇過去曾反對進口萊牛一事，做為攻擊的破口。

羅秉成表示，當聯合國國際食品法典委員會（CODEX）於2012年7月5日通過萊克多巴胺安全容許量標準後，蘇院長也隨即於6日以時任民主進步黨黨主席身份對外宣布，在野黨將持續以守護國民健康的立場，參考「國際標準」監督政府，事實也證明，馬政府在當年在野黨的強力監督下，始遵從國際標準開放含萊克多巴胺的美國牛肉進口。

羅秉成指出，國民黨如今所提出的相關質疑，不僅彰顯蘇院長守護國民健康、尊重國際標準的一貫立場，更突顯出國民黨在進口含萊劑肉品政策立場毫無標準，僅為一黨之私，批評合於國際安全標準的美豬為「毒豬」、「瘋豬肉」，罔顧台美關係，也無助台灣進入國際自由貿易體系。

羅秉成重申，政府必定持續以守護國民健康，參考國際標準、科學證據為前提，進口安全無虞的肉品，請民眾安心。

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