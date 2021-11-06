　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

點名蘇貞昌等3人　中共軍媒稱「絕不手軟」：只是一個開始！

▲蘇貞昌,吳釗燮,游錫堃合成圖。（圖／ETtoday圖）

▲國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮。（合成圖／ETtoday）

記者鄭思楠／綜合報導

國台辦5日宣布制裁「台獨頑固分子」，並點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮。隸屬於中共軍方的微博帳號「鈞正平」6日隨後也發表評論強調，拉清單只是一個開始，「對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟。」

「鈞正平」發表題為《點名「台獨」分子只是一個開始！》的文章稱，一段時期以來，一些「台獨」頑固分子極力打擊兩岸交流合作，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，迫害島內積極參與兩岸交流的人士和主張兩岸統一的力量，竭力抹黑大陸，煽動兩岸對立。

文章表示，他們中的一些人表面上「為了台灣人民的福祉積極謀求獨立」，背地裡又貪婪地攫取著兩岸和平發展的紅利，操弄「台獨」議題、戲耍島內民意為自身牟利。

最後，「鈞正平」強調，「兩岸統一是歷史大勢，是絕對要完成的民族課題，兩岸人民不會允許這樣的蛀蟲侵蝕中華民族的核心利益。拉清單只是一個開始，對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟。」

「鈞正平」的微博帳號在2016年7月11日正式上線時，大陸國防部官網曾發文介紹稱，該微博帳號成立的目的之一是，成為「解讀軍隊重大決策部署和政策制度的重要渠道」。

大陸國台發言人朱鳳蓮5日證實，大陸將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。

►Hello Kitty陪你下廚也太棒了吧！

ET快訊
吳亦凡牢裡過31歲生日！　「慶生餐」曝光
KTV少女太美！男客押她上車　企業副總帶進房性侵
爸偷吃媽同事！　女兒兌6張發票「驚見保險套」揪姦情
牛排買一送一！雙11餐飲優惠懶人包　還有11元的牛五花
韓資深男星爆嚴重車禍！　撞斷肋骨、鎖骨
突正名「我不叫汪小菲」大動作改微博！大S早知情
快訊／林靜儀請辭VICP委員！陳時中曝「政治因素」：我已批准
AZ優先供第十四輪打　與第二劑間隔「縮短為8週」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

點名蘇貞昌等3人　中共軍媒稱「絕不手軟」：只是一個開始！

建商今年7折出售！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

默沙東正與陸官方磋商　探討引進新冠口服藥可能性

國台辦宣布「制裁蘇貞昌」　陸官媒總編：家族財路將被斷！

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議「必要反制作為」

她誤陷泥潭受傷「23歲帥警秒靠近」公主抱解救…輕擁入懷安撫暖炸

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

大陸球迷嗨了！　C羅連兩次被拍到「用華為這款機皇手機」

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

小朋友認出黃偉晉：那個拍《終極一班》的　庫洛牌遭沒收...超氣「跟小櫻一樣要重找」

隨機抱小孩？媽嚇壞扛整台車逃　工人「為安全才抱起」遭控強制罪

鬆獅犬被蜜蜂叮吃藥超乖像天使　3藥丸2膠囊「噴出粉末」醫生驚呆

檢舉達人家外狂裝50支監視器！　男臨停被拍「求饒無效」爆衝突

網美攻合歡山PO柴柴登頂合照　不熟「禁帶寵物規定」挨罰$600

點名蘇貞昌等3人　中共軍媒稱「絕不手軟」：只是一個開始！

建商今年7折出售！住戶去年買「成冤大頭」　上街抗議遭逮捕

默沙東正與陸官方磋商　探討引進新冠口服藥可能性

國台辦宣布「制裁蘇貞昌」　陸官媒總編：家族財路將被斷！

屁孩隨地撒尿被罵「不配當中國人」　母護子「被推落崖」提告卻吃癟

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議「必要反制作為」

她誤陷泥潭受傷「23歲帥警秒靠近」公主抱解救…輕擁入懷安撫暖炸

正版又輸了…日本無印良品遭「北京無印」告貶損商譽　判賠174萬

苦窮村民「土樓免費變洋樓」　家門口就業吸引青年返鄉

大陸球迷嗨了！　C羅連兩次被拍到「用華為這款機皇手機」

「300萬繳清還是貸款」答案兩極化！他中肯曝：通膨稀釋年輕的優勢

學生時代最愛泡麵？網點名「絕版口味」太經典：超級懷念的

新案房價飆！　學者指「民眾追價氣勢非常強烈」

林安可被游宗儒觸身球　餅總：沒有不高興

饒慶鈴與10大傑出青年深度對話　結合在地文化創台東新風貌

10大傑出青年頒獎　魏瑞廷憶母「一句話」哽咽險大哭

30人長輩團忘憂森林2日遊！偏離步道「誤入原始林區」受困12hrs

到哪都能饋頭！「胖胖奇異果」椅子下折手逼視　網笑：高度剛好

王必勝獲防疫獎「醜聞纏身續神隱」　陳時中：有關心他常聯絡

吳亦凡牢裡過31歲生日「淒涼慶生餐」曝光！　受害網紅8字酸爆被狂讚

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

大陸熱門新聞

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

正妹網紅爆淫片外流　「吃熱狗」真正主角曝

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

國台辦證實「列台獨制裁清單」：依法對名單人員終身追究刑責

同事赴婚宴包800元　事後檢舉害新郎被離職

他抖內44萬後悔　怒殺人妻網紅

妻「絕命毒藥」抹內褲…看丈夫下體潰爛

日本無印良品遭「北京山寨」告貶損商譽　判賠174萬

馬尾妹晨跑失蹤屍體已找到　爸上班錯過救命點

租店面偽裝成銀行ATM　惡徒盜領2年才被抓包

19歲女大生喝醉遭3男撿屍…「生理期性侵」慘死

建商今年7折出售！屋主去年買慘成冤大頭

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

更多熱門

相關新聞

「2012蘇貞昌」反萊劑被抓包　網朝聖狂酸

「2012蘇貞昌」反萊劑被抓包　網朝聖狂酸

行政院長蘇貞昌為針對反萊豬議題一再強調，會影響台美關係與CPTPP，還說「美國人會很氣」。不過，國民黨台北市議員游淑慧抓包蘇貞昌2012年的臉書貼文，強調禁用萊克多巴胺，許多網友前往該篇貼文朝聖，還有人嘲諷「蔡英文看到會不會生氣。」

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

國台辦制裁蘇貞昌　胡錫進：家族財路被斷

被點名台獨頑固份子　游錫堃：一生追求民主「引以為榮」

被點名台獨頑固份子　游錫堃：一生追求民主「引以為榮」

台獨頑固份子未上榜　謝志偉爆氣：立刻將我補進！

台獨頑固份子未上榜　謝志偉爆氣：立刻將我補進！

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議必要反制

國台辦制裁蘇貞昌　陸委會：研議必要反制

關鍵字：

國台辦台獨清單蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

女歌手「生產途中昏迷」搶救16天離世　得年27歲

婦昏倒　藥局CPR壓斷12根肋骨挨告

連千毅妻「其實是混血兒」揭三圍整型真相！

Joeman「藍寶堅尼小牛只開1年」！認賠賣了

海底撈宣布關300店　市值蒸發1.25兆

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

特休怎請才爽？過來人都選星期一　原因神翻

命理師警告：立冬這4生肖身體會變差！3星座舊疾易復發

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

成人版《魷魚遊戲》徵男女玩家臨演！4門檻曝光

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

國小作業找錯字　媽媽求救「快崩潰了」

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

更多

最夯影音

更多
差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇

差點相撞！騎士轟「未禮讓直行」 老翁兒也加戰局幫腔：憑什麼兇
鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華痛苦「自甩巴掌7次」道歉宜軒！　 5分鐘反省片結局網全怒了

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

鄧佳華告白第二彈！自搧7巴掌　喊：宜軒我愛妳...連千毅快崩潰

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

管線太老舊！陸民宅瓦斯桶起火　勇伯不怕危險...賭命用傘拖戶外

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面