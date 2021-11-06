點名蘇貞昌等3人　中共軍媒稱「絕不手軟」：只是一個開始！

▲國台辦點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮。（合成圖／ETtoday）

記者鄭思楠／綜合報導

國台辦5日宣布制裁「台獨頑固分子」，並點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃，以及外交部長吳釗燮。隸屬於中共軍方的微博帳號「鈞正平」6日隨後也發表評論強調，拉清單只是一個開始，「對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟。」

「鈞正平」發表題為《點名「台獨」分子只是一個開始！》的文章稱，一段時期以來，一些「台獨」頑固分子極力打擊兩岸交流合作，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，迫害島內積極參與兩岸交流的人士和主張兩岸統一的力量，竭力抹黑大陸，煽動兩岸對立。

文章表示，他們中的一些人表面上「為了台灣人民的福祉積極謀求獨立」，背地裡又貪婪地攫取著兩岸和平發展的紅利，操弄「台獨」議題、戲耍島內民意為自身牟利。

最後，「鈞正平」強調，「兩岸統一是歷史大勢，是絕對要完成的民族課題，兩岸人民不會允許這樣的蛀蟲侵蝕中華民族的核心利益。拉清單只是一個開始，對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟。」

「鈞正平」的微博帳號在2016年7月11日正式上線時，大陸國防部官網曾發文介紹稱，該微博帳號成立的目的之一是，成為「解讀軍隊重大決策部署和政策制度的重要渠道」。

大陸國台發言人朱鳳蓮5日證實，大陸將依法對清單在列的「台獨頑固分子」實施懲戒，禁止其本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，以及採取其它必要的懲戒措施。