2012反萊牛、2021挺萊豬　王鴻薇用當年「這句話」回嗆蘇貞昌

▲蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌反對反萊豬公投，並表示美國很生氣。不過，蘇貞昌2012年卻在臉書發文表示禁止含有萊克多巴胺，引發質疑自打臉。對此，國民黨北市議員王鴻薇狠酸，套一句當年你自己的話「國民的健康無可取代，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」

王鴻薇今（6）日表示，最近蘇貞昌把萊豬跟CTPP綁在一起，反對開放，還說喊反萊豬鎖死台灣，讓中國高興。但不知道蘇院長是忘了還是害怕想起來？2012年3月7日 你自己在臉書上發文，寫了什麼？「在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的」、「政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為」

王鴻薇指出，蘇院長當年自得意滿，對萊客多巴胺深惡痛絕，甚至以就是在你任內禁用這件事向老百姓邀功，從2012年到2021年，不知道蘇貞昌是被外星人綁架，還是得了失憶症，現在是騙神民、騙人民現在你是連2012的自己都騙嗎？

王鴻薇也諷刺，套一句當年你自己的話「國民的健康無可取代，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」呼籲大家萊豬公投投同意，為自己健康站出來！

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