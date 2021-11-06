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衝衝衝！蘇貞昌力捍政府立場　卯足全力2天趕8場公投宣講會

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 內政組 中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌火力全開，周末連趕8場公投宣講會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

四大公投將在12月18日登場，民進黨日前定調全面備戰，喊出「四個不同意、台灣更有力」口號，行政院長蘇貞昌也率領部會首長積極下鄉各地宣講，捍衛政府立場。本周末11月6、7日，蘇貞昌更在2天內卯足全力，一口氣連跑8場宣講會，一路從新北講到新竹、台中，火力全開程度彷彿回到過去的「衝、衝、衝」。

四大公投案分別為重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬進口以及公投綁大選。由於陳柏惟遭罷免，在野黨氣勢大起，民進黨不敢怠慢，黨主席蔡英文親自下令全體動員，全力捍衛政府立場，確保政策能穩健推動，預計將舉辦上百場公投宣講會說明政府的立場與理念。

根據行政院規劃，蘇貞昌6日將前往台中大甲、北屯、大里以及西屯地區，進行4場公投說明會。值得一提的是，民進黨日前確定台中市第二選區立委補選，將推派林靜儀參選，林也將出席下午在台中大里區舉辦的公投說明會，並作為林靜儀第1場大型造勢活動，遭罷免的前立委陳柏惟預計也會到場支持。

接著7日開始則要一連趕5場宣講會，蘇貞昌將到新竹出席公投說明會，包括總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅以及新竹出身的民進黨立委柯建銘都將出席；下午蘇貞昌將回到新北市，出席中和、樹林以及新莊的公投說明會。

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