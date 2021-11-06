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「2012蘇貞昌」反萊劑被抓包　網朝聖狂酸：蔡英文會不會生氣？

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 內政組 中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

行政院長蘇貞昌為針對反萊豬議題一再強調，會影響台美關係與CPTPP，還說「美國人會很氣」。不過，國民黨台北市議員游淑慧抓包蘇貞昌2012年的臉書貼文，強調禁用萊克多巴胺，許多網友前往該篇貼文朝聖，還有人嘲諷「蔡英文看到會不會生氣。」

蘇貞昌於2012年3月7日的貼文中提到，在所有的國家施政中，政府最必須嚴格把關、絕對不能寬鬆的，就是食品安全，政府禁用萊克多巴胺（瘦肉精），就是我在行政院長任內規定的；但政府這次決意開放含瘦肉精的美國牛肉進口，絲毫不顧國民健康，完全違背政府應有的作為。尤其不可思議的是，政府顯然早已決定解禁，因而罔顧多數專家見解，也無視多數民眾反對，一意孤行。

蘇貞昌於貼文中強調，國民的健康無可取代，「我呼籲國會嚴格立法，地方政府制定更嚴格的規範，全體國民一起監督，共同捍衛自己的健康。」

許多網友前往貼文朝聖留言，「蔡英文看到會不會生氣」、「騙起來，連自己都打臉自己」、「昨是今非！言而無信。」、「所以當時美國有很生氣嗎？」、「來朝聖一下，希望院長能秉持初衷」、「自己打自己一巴掌！」

總統蔡英文在2020年8月28日宣布，開放標準值以下的萊克多巴胺豬肉進口，引起國內強烈的反彈。國民黨因此發起反萊豬公投，要求政府重視食安。2021年12月18日將舉行公投投票。

▼蘇貞昌2012年反萊劑貼文曝光。（圖／翻攝臉書）

▲▼蘇貞昌2012年反萊劑貼文曝光。（圖／翻攝臉書）

▼網友朝聖蘇貞昌2012年臉書貼文。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼網友朝聖蘇貞昌2012年臉書貼文。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

▲▼網友朝聖蘇貞昌2012年臉書貼文。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）

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